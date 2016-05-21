Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik

Yasal mülkiyet









Birebir Dizayn olarak;





Sahne, toplantı ve lansman alanlarında olduğu kadar, ürün

teşhir stantları, 3d obje (dummy), polyester, ahşap, metal ve plexiglass

ürünler gibi birçok kalemde, sizleri ön plana çıkartacak tasarımlar

hazırlamaktayız.



