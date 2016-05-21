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Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik
3D Görselleştirme İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • BireBir Dizayn Reklam San.ve TCİ ŞTİ, Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Zeminler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    BireBir Dizayn Reklam San.ve TCİ ŞTİ, Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Zeminler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    BireBir Dizayn Reklam San.ve TCİ ŞTİ, Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik Zeminler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
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    BireBir Dizayn Reklam San.ve TCİ ŞTİ

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    Hizmetler
    #sahne #lansman #gala #reklam #tanitim #podyum #kayitbankosu #totem #3dimalat #fuarstandı #kongrestandı #tesirstand #magza #depolam #ozeltasarim #Kongrestandı #AhşapStandimalati ##BIREBIRDIZAYN.COM##
    Hizmet alanları
    • Reklam ve tanıtım fuarcilik sahne lansman hizmetleri
    • Kagithane
    • İstanbul
    • Türkiye
    Adres
    Seyrantepe mah akide sokak kagithane istanbul
    3558 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5434600448 birebirdizayn.com
    Yasal mülkiyet



    Birebir Dizayn olarak;


    Sahne, toplantı ve lansman alanlarında olduğu kadar, ürün

    teşhir stantları, 3d obje (dummy), polyester, ahşap, metal ve plexiglass

    ürünler gibi birçok kalemde, sizleri ön plana çıkartacak tasarımlar

    hazırlamaktayız.


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