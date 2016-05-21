Birebirdizayn reklam tanıtım ve fuarcilik

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- Hizmetler
- #sahne #lansman #gala #reklam #tanitim #podyum #kayitbankosu #totem #3dimalat #fuarstandı #kongrestandı #tesirstand #magza #depolam #ozeltasarim #Kongrestandı #AhşapStandimalati ##BIREBIRDIZAYN.COM##
- Hizmet alanları
- Reklam ve tanıtım fuarcilik sahne lansman hizmetleri
- Kagithane
- İstanbul
- Türkiye
- Adres
-
Seyrantepe mah akide sokak kagithane istanbul
3558 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5434600448 birebirdizayn.com
Yasal mülkiyet
Birebir Dizayn olarak;
Sahne, toplantı ve lansman alanlarında olduğu kadar, ürün
teşhir stantları, 3d obje (dummy), polyester, ahşap, metal ve plexiglass
ürünler gibi birçok kalemde, sizleri ön plana çıkartacak tasarımlar
hazırlamaktayız.