SerVilla Anahtar Teslim Villa Sistemleri

SerVilla;

Çelik konstrüksiyon villa üretim tecrübesiyle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini de birleştirerek hafif çelik yapılar konusunda kendi tesislerinde üretim yapan sayılı firmalar arasındadır.

Fabrikamızın kapasitesi,cistenilen her türlü projenin üretimini gerçekleştirmektedir. Hem üretim hem de uygulama konusunda tek başına hareket ederek müşteri isteklerine zaman kaybı olmadan cevap vermektedir.

Bu güne kadar müşterilerimizden gelen değişik talepler değerlendirilip pek çok alternatif model geliştirilmiştir. Bütün modellerimizde esas olan; depreme dayanıklı olduğu kadar hem estetik , hem de ekonomik çözümlerin aynı anda sağlanmasıdır. Evin modeli, denenmiş yüzlerce model arasından seçilebileceği gibi, tamamen kişinin hayalinde canlandırdığı, içinde yaşamak istediği gibi bir villa da yapılabilir.

Üretim aşamasında tüm yapı elemanlarının bilgisayar kontrolünde , insan hatasına imkan vermeden üretilmesi yapıyı ciddi şekilde etkileyecek işçilik ve üretim hatalarından ve dolayısıyla zaman kaybından korur.

SerVilla evlerinde Dünya’nın kabul ettiği yerli ve yabancı en kaliteli yapı malzemeleri kullanılır.Bu evler; içinde 4 mevsim oturulabilen, ses ve ısı izolasyonu mükemmel seviyede, bakım-onarım masrafı gerektirmeyen, estetik mimari avantajıyla depreme dayanıklı kalıcı konutlardır.

Hem EKONOMİK, hem EMNİYETLİ, hem de ESTETİK bu evlerde yaşamak ev büyüklüğüne göre sadece 1 ila 4 hafta içinde gerçekleşir. Sektörde tecrübemiz sayesinde, mimar, taşeron, malzemeci ile uğraşmak yerine evinizin bitişini keyifle seyredersiniz.

Ayrıca, Türkiye’nin stratejik illerinde ve çevre ülkelerde oluşturduğumuz ve sistemli çalışan bayi ağımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap vererek müşteri memnuniyetinin her zaman en üst seviyede tutulması hedeflenmektedir.

SerVilla, çelik taşıyıcılı evlerin tasarımını, üretimini, satışını, uygulamasını ve ihracatını yaparak, kaliteden taviz vermeden ekonomik çözümler üretir.

SerVilla; hafif çelik ev üretimi konusunda Kalite Yönetim Sistemini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Profesyonelliğimiz, Kalite Anlayışımız ve Güçlü Referanslarımız ile Sizlere En İyisini sunuyoruz..

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