Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi

İşletmemiz mimarlık, kentsel tasarım, iç mekan tasarımı, peyzaj tasarımı, ürün tasarımı gibi çeşitli alanlarda araştırma, geliştirme ve faaliyet gösteren Burdur merkezli bir oluşumdur.

2015 yılında Mimar Melike AKGÜL tarafından kurulmuş ve tasarımlarında estetiği ve işlevselliği bir bütün olarak algılayıp; sürdürülebilir, yaşanabilir ve özgün çözümler sunma gayretiyle çalışmaktadır. Çağdaş hayatın gerekliliklerini takip ederek, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde, nitelikli yapılar tasarlamak öncelikli hedefimizdir.