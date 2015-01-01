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Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi
Mimarlar Burdur
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ALTUNIŞIK KONUTLARI, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    ALTUNIŞIK KONUTLARI, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    ALTUNIŞIK KONUTLARI, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    +2
    ALTUNIŞIK KONUTLARI
    MYRA KONUTU I, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    MYRA KONUTU I, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    MYRA KONUTU I, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    +1
    MYRA KONUTU I
    YAYLA KONUTU, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    YAYLA KONUTU, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    YAYLA KONUTU, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    +1
    YAYLA KONUTU
    TUĞRA İNŞAAT, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    TUĞRA İNŞAAT, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    TUĞRA İNŞAAT, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    +1
    TUĞRA İNŞAAT
    ÜNAY KONUTU, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Modern Evler
    ÜNAY KONUTU
    TASARIM KORİDORLARI YARIŞMA, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Zeminler
    TASARIM KORİDORLARI YARIŞMA, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Zeminler
    TASARIM KORİDORLARI YARIŞMA, Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Melike Akgül Mimari Tasarım Ofisi Zeminler
    +1
    TASARIM KORİDORLARI YARIŞMA
    Hepsini göster: 9 proje

    İşletmemiz mimarlık, kentsel tasarım, iç mekan tasarımı, peyzaj tasarımı, ürün tasarımı gibi çeşitli alanlarda araştırma, geliştirme ve faaliyet gösteren Burdur merkezli  bir oluşumdur.

    2015 yılında Mimar Melike AKGÜL tarafından kurulmuş ve tasarımlarında estetiği ve işlevselliği bir bütün olarak algılayıp; sürdürülebilir, yaşanabilir ve özgün çözümler sunma gayretiyle çalışmaktadır. Çağdaş hayatın gerekliliklerini takip ederek, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde, nitelikli yapılar tasarlamak öncelikli hedefimizdir. 

    Hizmetler
    • TASARIM
    • PROJELENDİRME
    • UYGULAMA
    • PROJE TAKİP
    • GÖRSELLEŞTİRME
    • DANIŞMANLIK
    Hizmet alanları
    Burdur / Antalya
    Adres
    15300 Burdur
    Türkiye
    +90-5417709320

    Değerlendirmeler

    KADIGİL MİMARLIK KADIGİL MİMARLIK
    Mimari proje
    neredeyse 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2016
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