AGİ AKTAŞ GRUP İNŞAAT

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- İSTANBUL
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- Adres
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Bağlarbaşı mah. Atatürk cad. Yücelen sok. No: 1 Kat: 3 D: 5 MALTEPE – İSTANBUL
34844 İstanbul
Türkiye
+90-2164938880
www.aktasgrupinsaat.com