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AGİ AKTAŞ GRUP İNŞAAT
İnşaat Şirketleri İstanbul
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Değerlendirmeler (3)
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    • AGİ AKTAŞ GRUP İNŞAAT
    AGİ AKTAŞ GRUP İNŞAAT
    AGİ AKTAŞ GRUP İNŞAAT
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    Hizmetler
    Prefabrik ve çelik yapılar
    Hizmet alanları
    • Dublex Çelik Evler
    • Dublex Lüx prefabrik Evler
    • Dublex Standart Prefabrik Evler
    • Tek katlı Çelik Evler
    • Tek Katlı Lüx Prefabrik Evler
    • Tek Katlı Standart Prefabrik Evler
    • Modern Tasarım Yapılar
    • Modüler Tasarım Çelik Yapılar
    • Betonarme Yapılar
    • Ağır Çelik Yapılar
    • Altyapı İnşaatları
    • Peyzaj ve Sert Zemin İnşaatları
    • Yüzme Havuzları.
    • İSTANBUL
    • Hepsini göster: 14 hizmet alanı
    Adres
    Bağlarbaşı mah. Atatürk cad. Yücelen sok. No: 1 Kat: 3 D: 5 MALTEPE – İSTANBUL
    34844 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164938880 www.aktasgrupinsaat.com

    Değerlendirmeler

    İlyas berk Fırsat
    1 yıldan fazla önce
    Levent Aktas
    5 yıldan fazla önce
    IŞIN ASANSÖR
    Bol kazançlar dilerim
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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