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Mahmut Kayhan İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
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    • Mahmut Kayhan İç Mimarlık, özgün, fonksiyonel ve estetik yaşam alanları tasarlamak ve bu tasarımları hayata geçirmek amacıyla 2018 yılında Mahmut Kayhan tarafından kurulmuştur.

    Mahmut Kayhan İç Mimarlık, Danışmanlık, Tasarım, Proje ve Uygulama hizmetleri vermektedir. Bütün tasarım, proje ve uygulama süreçlerini konusunda uzman profesyonellerden oluşan ekibiyle yürütmektedir.

    Pergola Tente Sistemleri, Kış Bahçesi Tasarımları, Katlanır, Sürme ve Motorlu Giyotin Cam Sistemleri, Anahtar Teslim Projeler, Mağaza Tasarımları, Ofis Tasarımları, Kafe Tasarımları, Bar Tasarımları, Restoran Tasarımları, Mutfak Tasarımları, Banyo Tasarımları, Mobilya Tasarımları, Tadilat Uygulamaları, Proje Danışmanlığı ve Mimari Görselleştirme Projeleri başlıca hizmet alanlarıdır.

    Hizmetler
    • kış bahçesi
    • pergola
    • cam sistemleri
    • tadilat uygulamaları
    • anahtar teslim projeler
    • mobilya tasarımı
    • tente sistemleri
    • mutfak tasarımları
    • banyo tasarımları
    • kafe tasarımları
    • restoran tasarımları
    • ofis tasarımları
    • mağaza tasarımları
    • mimari görsellerştirme
    • Hepsini göster: 14 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Oruç reis mahallesi 548. sokak No:32 D:10 Esenler
    34235 İstanbul
    Türkiye
    +90-5367188191 www.mahmutkayhan.com

    Değerlendirmeler

    Ezgi Marangoz
    Mahmut bey işini çok titizlikle yapan, işini son anına kadar takip eden, müşteri memnuniyetine önem veren, kaliteli bir firma sahibi. Mahmut beyle çalışmak çok keyifliydi. Anahtar teslim olarak hayalimizden beklentimizden çok daha ötesinde bir çalışma yaptı ve bizi mest etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle başka projelerimizde görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Ve tüm çevremize önereceğimizi de belirtmek isteriz kendisine.
    4 ay önce
    Emel Oturgan
    Firma sahibi Mahmut bey projemizin en başından sonuna kadar çok ilgiliydi. Tasarım ve uygulama sürecinde olumsuzluk yaşamadan projemizi tamamladık. Başka projelerimiz oldukça yine kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alacağız.
    3 yıldan fazla önce
    Rabia Kaya
    Acaba nasıl olur sorularımın tek karşılığını sizde buldum. Tüm detayları tek tek ele almanız tarafınıza ne sorarsam sorayım çözüm odaklı ve seçenekli yaklaşımınız gerçekten olağanüstü. Sizinle çalışmak gerçekten çok keyifliydi ve sonuçları da bir o kadar muhteşem. Kesinlikle pişman olmayacağınız bir içmimar. Sizinle çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Emekleriniz, güleryüzlülüğünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. Kesinlikle arkadaşlar İç Mimar ihtiyacınız varsa şiddetle tavsiye ediyorum pişman olmazsınız :)
    3 yıldan fazla önce
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