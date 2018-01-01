Mahmut Kayhan İç Mimarlık, özgün, fonksiyonel ve estetik yaşam alanları tasarlamak ve bu tasarımları hayata geçirmek amacıyla 2018 yılında Mahmut Kayhan tarafından kurulmuştur.

Mahmut Kayhan İç Mimarlık, Danışmanlık, Tasarım, Proje ve Uygulama hizmetleri vermektedir. Bütün tasarım, proje ve uygulama süreçlerini konusunda uzman profesyonellerden oluşan ekibiyle yürütmektedir.

Pergola Tente Sistemleri, Kış Bahçesi Tasarımları, Katlanır, Sürme ve Motorlu Giyotin Cam Sistemleri, Anahtar Teslim Projeler, Mağaza Tasarımları, Ofis Tasarımları, Kafe Tasarımları, Bar Tasarımları, Restoran Tasarımları, Mutfak Tasarımları, Banyo Tasarımları, Mobilya Tasarımları, Tadilat Uygulamaları, Proje Danışmanlığı ve Mimari Görselleştirme Projeleri başlıca hizmet alanlarıdır.