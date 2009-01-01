Yerli Prefabrik

2009 yılında çelik yapılar inşa etmek amacıyla kurulmuştur. TUZLA – İstanbul bölgesindeki 600 m² alanda üretim gerçekleştirmektedir. Prefabrik tek katlı, dublex konut, yayla evleri, sosyal tesisler, çelik konstrüksiyon, yaşam konteynerleri, şantiye, fabrika ve depo binaları, hangar ve benzeri yerlerin üretim ve pazarlamasını yapan firmamızın amacı, ekonomik, kaliteli ve güvenli binalar kurarak sonsuz müşteri memnuniyetini kazanmaktır.