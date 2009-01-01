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Yerli Prefabrik
İnşaat Şirketleri İstanbul
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    2009 yılında çelik yapılar inşa etmek amacıyla kurulmuştur. TUZLA – İstanbul bölgesindeki 600 m² alanda üretim gerçekleştirmektedir. Prefabrik tek katlı, dublex konut, yayla evleri, sosyal tesisler, çelik konstrüksiyon, yaşam konteynerleri, şantiye, fabrika ve depo binaları, hangar ve benzeri yerlerin üretim ve pazarlamasını yapan firmamızın amacı, ekonomik, kaliteli ve güvenli binalar kurarak sonsuz müşteri memnuniyetini kazanmaktır.

    Hizmetler
    • prefabrikev
    • prefabrik
    • deprem evi
    • prefabrik ev
    • çelik ev
    Hizmet alanları
    Prefabrik ev ve İstanbul
    Adres
    Deri Organize San.Bölgesi,Aydınlı Mah.Rugan Sok. No:02 TUZLA
    34953 İstanbul
    Türkiye
    +90-5418833790 yerliprefabrik.com
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