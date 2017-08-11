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CAGLART MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • COUNTRY HOUSE, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Villa
    COUNTRY HOUSE, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Villa
    COUNTRY HOUSE, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Villa
    +3
    COUNTRY HOUSE
    JUICO AKASYA, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    JUICO AKASYA, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    JUICO AKASYA, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    +1
    JUICO AKASYA
    K D BEBEK, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    K D BEBEK, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    K D BEBEK, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    +1
    K D BEBEK
    BTCHR, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    BTCHR, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    BTCHR, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Ticari alanlar
    +1
    BTCHR
    ERSY EVİ, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    ERSY EVİ, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    ERSY EVİ, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    ERSY EVİ
    LINXA OFİS, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    LINXA OFİS, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Modern Çalışma Odası
    LINXA OFİS, CAGLART MİMARLIK CAGLART MİMARLIK Modern Çalışma Odası
    LINXA OFİS
    Hepsini göster: 8 proje

    Caglart Mimarlık; farklı fonksiyon ve kapsamdaki konuları, edinilen bilgi ve birikimlerin ışığında,  2014 yılından itibaren proje uygulama ve danışmanlık/kontrolörlük hizmetlerini tecrübeli ekibi ile vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Uygulama Hizmeti
    • Danışmanlık
    • Kontrolörlük
    Hizmet alanları
    • Proje uygulama ve danışmanlık/kontrolörlük
    • İstanbul
    Adres
    Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria A-B-C Bloklar ve İş Merkezi 127 B02 Şişli
    34394 İstanbul
    Türkiye
    +90-5325069588 www.caglartmimarlik.com
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