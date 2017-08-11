CAGLART MİMARLIK

Caglart Mimarlık; farklı fonksiyon ve kapsamdaki konuları, edinilen bilgi ve birikimlerin ışığında, 2014 yılından itibaren proje uygulama ve danışmanlık/kontrolörlük hizmetlerini tecrübeli ekibi ile vermeye devam etmektedir.
- Hizmetler
- Mimarlık
- İç Mimarlık
- Uygulama Hizmeti
- Danışmanlık
- Kontrolörlük
- Hizmet alanları
- Proje uygulama ve danışmanlık/kontrolörlük
- İstanbul
- Adres
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Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria A-B-C Bloklar ve İş Merkezi 127 B02 Şişli
34394 İstanbul
Türkiye
+90-5325069588 www.caglartmimarlik.com