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Yuvam Prefabrik
İnşaat Şirketleri Kocaeli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

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    • Prefabrik Okul, Yuvam Prefabrik Yuvam Prefabrik
    Prefabrik Okul, Yuvam Prefabrik Yuvam Prefabrik
    Prefabrik Okul, Yuvam Prefabrik Yuvam Prefabrik
    +2
    Prefabrik Okul

    Prefabrik ev, ofis ve prefabrik şantiye ihtiyaçlarınıza çözüm sunan Yuvam Prefabrik Kocaeli, Gebze organize sanayi bölgesinden 100 kişilik kurulum ekibi ile dünyanın her yerine prefabrik yapı hizmeti vermektedir.

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    • Hepsini göster: 14 hizme
    Hizmet alanları
    • Prefabrik Yapı Teknolojileri
    • Kocaeli
    Adres
    Balçık Mhallesi, Organize Caddesi, No 24, Gebze
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5459290221 www.yuvamprefabrik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Isa Koc
    Fiyat avantajı piyasada en iyilerden
    3 yıldan fazla önce
    Yuvam Konteyner
    Prefabrik ev modelleri güzel.
    3 yıldan fazla önce
    Figen Kaya
    istediğimiz metrekarede prefabrikler ve işçilik başarılı, gününde teslim edilmesi güven verdi teşekkürler.
    3 yıldan fazla önce
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