Prefabrik ev, ofis ve prefabrik şantiye ihtiyaçlarınıza çözüm sunan Yuvam Prefabrik Kocaeli, Gebze organize sanayi bölgesinden 100 kişilik kurulum ekibi ile dünyanın her yerine prefabrik yapı hizmeti vermektedir.
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- Hizmet alanları
- Prefabrik Yapı Teknolojileri
- Kocaeli
- Adres
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Balçık Mhallesi, Organize Caddesi, No 24, Gebze
41400 Kocaeli
Türkiye
+90-5459290221 www.yuvamprefabrik.com.tr