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İSTANBUL STONE
İç Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • Levent Özel Konut Projesi, İSTANBUL STONE İSTANBUL STONE Modern Kış Bahçesi Mermer
    Levent Özel Konut Projesi, İSTANBUL STONE İSTANBUL STONE Zeminler Mermer Gri
    Levent Özel Konut Projesi

    Siz sadece hayal edin  gerisini bize bırakın ..

    İstanbul Stone olarak; 20 yıllık iş tecrübesi alanında uzman tasarım ve uygulama ekibimizle hizmet vermekteyiz. Ev, ofis, konut, villa, otel, iş & alışveriş merkezi ve benzeri  tüm projelerinizde her türlü  proje hizmeti, doğal taş tedarik ve uygulama alanlarında çözüm ortağınız olmak ve farkındalığımızı yaratmak için buradayız.. Firmamız ; kaliteli  ekonomik çözümler doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve güven ilkeleri esaslı ticaret  ve hizmet anlayışını esas almaktadır. Tek hedefimiz; hayallerinizi gerçekleştirip memnuniyetinizi kazanarak sağlam ilişkiler kurarak yola devam edebilmek.. FacebookTwitterGoogle+Paylaş

    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    Sultan Selim Mahallesi Aydınlar Sokak No:3/1 Kağıthane / İstanbul
    34415 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323075506 www.iststone.com
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