Siz sadece hayal edin gerisini bize bırakın ..

İstanbul Stone olarak; 20 yıllık iş tecrübesi alanında uzman tasarım ve uygulama ekibimizle hizmet vermekteyiz. Ev, ofis, konut, villa, otel, iş & alışveriş merkezi ve benzeri tüm projelerinizde her türlü proje hizmeti, doğal taş tedarik ve uygulama alanlarında çözüm ortağınız olmak ve farkındalığımızı yaratmak için buradayız.. Firmamız ; kaliteli ekonomik çözümler doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve güven ilkeleri esaslı ticaret ve hizmet anlayışını esas almaktadır. Tek hedefimiz; hayallerinizi gerçekleştirip memnuniyetinizi kazanarak sağlam ilişkiler kurarak yola devam edebilmek.. FacebookTwitterGoogle+Paylaş