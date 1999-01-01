Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

Her zaman insanın, yapıyı kullananın mutluluğu için çalışanların verimliliği esasına göre hareket eden firmamız PİMTAŞ iç mimari dekorasyon ve inşaat sektöründe bilinçli ve saygın bir yer edindirmek amacı ile 1982 yılında kurulmuştur. Ortaklarının deneyim ve bilgi birikimlerini firmaya aktararak yapı sektöründe endüstriyel, mimari ve ticari faaliyetler yürütmek üzere faaliyetler sürdürmektedir. Firmamız, hem ortaklarının deneyimleri ile hem de bugüne kadar yapmış olduğu imalatlar ile her türlü iç mimari dekorasyon, müteahhitlik, taahhüt, mimarlık, mühendislik hizmetini verebilecek teknik alt yapıya sahip olup işimizin arkasındayız.