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Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Çalışmalar, Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Kırsal Pencere & Kapılar
    Çalışmalar, Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Kırsal Duvar & Zemin
    Çalışmalar, Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Pimtaş Otomotiv İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Kırsal Oturma Odası
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    Çalışmalar

    Her zaman insanın, yapıyı kullananın mutluluğu için çalışanların verimliliği esasına göre hareket eden firmamız PİMTAŞ iç mimari dekorasyon ve inşaat sektöründe bilinçli ve saygın bir yer edindirmek amacı ile 1982 yılında kurulmuştur. Ortaklarının deneyim ve bilgi birikimlerini firmaya aktararak yapı sektöründe endüstriyel, mimari ve ticari faaliyetler yürütmek üzere faaliyetler sürdürmektedir. Firmamız, hem ortaklarının deneyimleri ile hem de bugüne kadar yapmış olduğu imalatlar ile her türlü iç mimari dekorasyon, müteahhitlik, taahhüt, mimarlık, mühendislik hizmetini verebilecek teknik alt yapıya sahip olup işimizin arkasındayız.

    Hizmetler
    Özel ürün yelpazesi kullanılarak dekorasyon ve tasarım ürünlerini evinizde kullanımı
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Mühendisler Odası 1999-2000
    Adres
    Söğütlüçeşme No:53/1 Kadıköy
    34740 İstanbul
    Türkiye
    +90-5334683993 www.pimtasinsaat.com

    Değerlendirmeler

    orhan yar
    Çok iyi bir firma teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti süper. Hiç düşünmede. Alışveriş yapabilirsiniz.
    4 ay önce
    onur köse
    her konuda yardımcı olmaktadırlar.Esnaflıkları çok iyi.piyasaya göre uygun malzeme satıyorlar. Tavsiye ederim
    3 ay önce
    fatih alkan
    Yedek parca konusunda bilgili ve sorulariniza aradiginiz cevaplari bulabiliyorsunuz, uygun fiyat ve zamaninda kargo teslimatı. Sorunsuz alisveris icin tesekkurler.
    7 ay önce
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