Tuna Mobilya, 1991 yılında kurulan tescilli markadır. 28 yıldır yüksek kalitede mobilya mimarisi"ni yaratan Tuna Mobilya, sektörün öncü ve takip edilen firması olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Akla düşen ilk noktayla beraber mükemmele ulaşmayı hedefleyen Tuna Mobilya, noktadan çizgiye ve sonunda mükemmel tasarıma ulaşırken zaman, yaşanmışlıklar, bilgi, renklerin ahengi ve geleceği keşfetme heyecanından güç alan bir markadır. Aldığı bu güçle ortaya çıkardığı, detaylarına aşk gizlenen bu tasarımları yaşam alanlarına hayat katmak ve mutluluğa ilham olmak için koleksiyonlarını müşterilerine sunmaktadır.