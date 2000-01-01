Melpanel Duvar Kaplama

2000 yılından beri 19 yıllık tecrübemiz ile sizlere duvar tasarımı ve dekorayonları hizmetleri veriyoruz. Duvar kaplama ve dekoratif tavan kaplama ile evlere ve ya ofislere duvar dekorasyonun zirvesine ulaştırıyoruz. Büyük bir ekipten oluşa uzaman kadromuz ve Ar-Ge ekibimiz ile sizlere hizmet vermeye hazırız. Poliüretan ve fiberglass esaslı duvar kaplamada sektörünün öncü firmalarında olan melpanel ile duvar artık daha şık...
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- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
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Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 21/B 06700
06700 Ankara
Türkiye
+90-5331236455 duvartaslari.com