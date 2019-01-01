Peyzaj ve Bahçe Düzenleme , Hazır Rulo Çim Uygulama , Yapay Çim Uygulama , Drenaj Alt Yapı Hizmetleri , Bahçe Bitki Bakım , Proje Çizimi Tasarım Uygulama , Danışmanlık Eğitim , Ağaç Budama , Bitki Bakım , Dış Mekan Tasarımı gibi Hizmetleri Peyzaj Firması Olan Bahçe Konsept Tarafından Müşterilerimize Arz Ediyoruz
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- Şirket ödülleri
- tarım danışmanlığı
- Adres
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Esentepe mah. Keskinkalem sok. No:17/2
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5061204150 bahcekonsept.com
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2019 da kurulmus surekli gelismekte olan sahis sirketiyiz.