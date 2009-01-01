Metal Tasarım Dekorasyon San. ve Tic.olarak 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren firmamız, ilk edindiği müşteri memnuniyeti ve üretim kapasitesiyle adını kısa sürede duyurarak başarılı bir grafik çizmektedir.

Şömine, barbekü, şömine aksesuarları vb ürünleri ürün portfüyümüze ekleyerek Theragone markasını oluşturduk. www.theragone.com sitemiz bu ürünlerimiz ile sizlere hizmet vermek için oluşturduğumuz e-ticaret satış platformumuzdur.

Metal Tasarım markası altında, proje bazında demir işleme ve modellendirme konusundaki tecrübesini seri üretime aktararak nazarlık, ev aksesuarları, aydınlatma, ayna, pano gibi ev dekorasyonu ve hediyelik eşya ürün grupları olarak 1500 çeşit standart ürün ve kişiye özel otel, villa gibi büyük projelerde metal dekorasyon ve dekoratif çözümler sunmaktadır.

Metal Tasarım markası altında, sanal ortamda gelişen iş hacmini değerlendirmek, büyütmek isteyen biz ve sizleri buluşturacak en kolay ve güvenli ticareti sağlamak amaçlı mevcut ürünler ve kişiye özel üretimleri www.metaltasarim.com adresi içerisinde hem toptan hem perakende alışverişler için hizmet vermeye başlamıştır.