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Theragone
Şömineler İzmir
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Değerlendirmeler (7)
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    • Theragone
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          Metal Tasarım Dekorasyon San. ve Tic.olarak 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren firmamız, ilk edindiği müşteri memnuniyeti ve üretim kapasitesiyle adını kısa sürede duyurarak başarılı bir grafik çizmektedir. 

         Şömine, barbekü, şömine aksesuarları vb ürünleri ürün portfüyümüze ekleyerek Theragone markasını oluşturduk.  www.theragone.com sitemiz bu ürünlerimiz ile sizlere hizmet vermek için oluşturduğumuz e-ticaret satış platformumuzdur.

         Metal Tasarım markası altında, proje bazında demir işleme ve modellendirme konusundaki tecrübesini seri üretime aktararak nazarlık, ev aksesuarları, aydınlatma, ayna, pano gibi ev dekorasyonu ve hediyelik eşya ürün grupları olarak 1500 çeşit standart ürün ve kişiye özel otel, villa gibi büyük projelerde metal dekorasyon ve dekoratif çözümler sunmaktadır.     

          Metal Tasarım markası altında, sanal ortamda gelişen iş hacmini değerlendirmek, büyütmek isteyen biz ve sizleri buluşturacak en kolay ve güvenli ticareti sağlamak amaçlı mevcut ürünler ve kişiye özel üretimleri www.metaltasarim.com adresi içerisinde hem toptan hem perakende alışverişler için hizmet vermeye başlamıştır.

    Hizmetler
    • toptan satış
    • perakende
    • özel tasarım
    • imalat
    Hizmet alanları
    • Ev
    • Bahçe
    • Otel
    • Kafe
    • Restoran Dekorasyonu
    • İZMİR
    Adres
    Saim Çıkrıkçı Cd. nO: 42 Kısıkköy Menderes
    35470 İzmir
    Türkiye
    +90-5050705436 www.theragone.com

    Değerlendirmeler

    Tivoli Maastricht
    Ürün olarak kaliteli ama servis çok kötü...kargo ile gönderdikleri ürünler elime geçmedi...bizzat kendim mugladan izmire aracimile gidip almak zorunda kaldim...
    7 ay önce
    Soner Tufan
    Theragonedan aldigim şömine takimli odunluktan hic ama hiç memnun kalmadigimi belirtmek ve alacaklara da fikir vermek açısından böyle bir paylaşım yapmak istedim. Resimlerde de gordugunuz gibi özellikle odun tutacağı tam bir fiyasko, vermis oldugum fiyati hic hakettigini dusunmuyorum. Odun tutacagi ile bir iki islem yaptiktan sonra resimdr goruldugu gibi hemen deforme oluyor ozellikle sicagi biraz gordukten sonra.
    2 yıldan fazla önce
    ecem tabak
    Ürünler gerçekten çok kaliteli 👍🏻 Şöminemizi gören herkes nereden aldın diyor . Teşekkürler 🙏🏻
    yaklaşık 2 yıl önce
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