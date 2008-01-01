Daha önce her biri uluslararası firmalarda görev almış genç ve dinamik yöneticileri ve çalışanları ile güçlü bir sinerji yakalayan Deckon, 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine başlamıştır. Geçen zaman zarfında, Almanya’nın en büyük taşyünü panel üreticisi OWA, İsveç’li ahşap tavan ve duvar paneli üreticisi GUSTAFS ile akustik sıva üreticisi Alman SCHERFF’in de distribütörlüklerini alarak faaliyetlerine devam etmektedir. 2012 yılı sonunda kendi tesislerinde üretimine başladığı Deckon Premium metal asma tavan sistemleri, Deckowood akustik ahşap tavan ve duvar panelleri ile Deckofix taşıyıcı sistemleri markaları ile sektöründeki konumunu sürekli güçlendirmiştir. Kuruluşundan beri bayileşme sürecine büyük önem veren devam eden firmamız bayi ağını son kullanıcılara en iyi hizmeti verebilmek için birer stratejik ortak olarak görmektedir.

Deckon Asma Tavan Sistemleri ’nin alt markalarından biri olan Deckostretch, marka ismini bünyesinde bulunduğu gruptan ve “stretch ceiling” uygulamalarından almıştır.

Avrupa’nın en büyük PVC membran üreticilerinden Alman Renolit ve Fransız Alkor Draka markalarının Türkiye distribütörü olan firma, Deckon’dan aldığı sektörel deneyim ve iş prensibi ile kısa zamanda gergi tavan sektöründe adından söz ettirmeyi başarmıştır. Deckostretch, farklı ihtiyaçlara alternatif çözümler sunmak amacıyla işbirliği yelpazesini genişleterek Fransız kumaş üreticisi Serge Ferrari, Clipso Wall & Ceiling Systems ve Likemirror ile anlaşma sağlamış, ürün gamını geliştirmiştir. Firma, ülke genelindeki yaygın bayi ağı ile Türkiye’nin dört bir yanına aynı standartta hizmet sunmaktadır. Yerli firmaların yanı sıra, başta çevre ülkeler olmak üzere birçok yabancı firmayla çözüm ortaklığı yürüten Deckostretch uluslararası projelerde yer almakta ve faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir.

Dünya markalarının kalitesini, üreticisi olduğu Deckon markalarının güvencesiyle birleştirerek hem yurt içinde hem yurt dışında sektörünün en önde gelen firmaları arasında yer almak.