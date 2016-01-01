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VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&amp;MÜHENDİSLİK
3D Görselleştirme Osmaniye
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ÖZEL BİREY EĞİTİM KURUMLARI KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Ticari alanlar Beton Turuncu
    ÖZEL BİREY EĞİTİM KURUMLARI KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    ÖZEL BİREY EĞİTİM KURUMLARI KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Ticari alanlar Seramik Gri
    +8
    ÖZEL BİREY EĞİTİM KURUMLARI KONSEPT ÇALIŞMASI
    KAYA İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Bej
    KAYA İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    KAYA İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Bej
    +4
    KAYA İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI
    LOOK GARDEN CAFE, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    LOOK GARDEN CAFE, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    LOOK GARDEN CAFE, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK İç Dekorasyon Ahşap Yeşil
    +3
    LOOK GARDEN CAFE
    KARDEŞLER İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Bej
    KARDEŞLER İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Bej
    KARDEŞLER İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Beyaz
    +4
    KARDEŞLER İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI
    BEREKETOĞLU İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    BEREKETOĞLU İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK BanyoDekorasyon Seramik Siyah
    BEREKETOĞLU İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Beyaz
    +5
    BEREKETOĞLU İNŞ. KONSEPT ÇALIŞMASI
    WINTER GARDEN DESIGN, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    WINTER GARDEN DESIGN, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    WINTER GARDEN DESIGN, VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK VPYAPI VELİPAŞAOĞLU MİMARLIK&MÜHENDİSLİK Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +1
    WINTER GARDEN DESIGN

    Velipaşaoğlu Mimarlık & Mühendislik firması; 2016 yılında kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir mimarlık anlayışıyla mühendislik, kentsel planlama, iç dekorasyon, restorasyon, rölöve, peyzaj düzenlemeleri, üç boyut görsel çalışmalarıyla birlikte bina animasyon ve maket çalışmalarını kendi tasarım felsefelerini ortaya çıkararak oluşturan bir firmadır. Yaratıcı fikirlerini farklı bakış açılarıyla geliştirip kurumsal alanda projeler ve mekanlar oluşturmayı hedeflemektedir. Firmanın ana temelini, fonksiyonel ve akılcı çözümleri estetikle harmanlayarak cesur tasarımlı mimari projeler oluşturmaktadır. Tasarım odaklı bir mimarlık ve mühendislik ofisi olmakla birlikte tek bir binadan büyük ölçekli planlama projelerinden, iç dekorasyondan anahtar teslimine kadar uzanan geniş bir yelpazede de mimari hizmetler sunmaktadır. 

    Hizmetler
    • 3D VISUALIZATION
    • INTERIOR DESIGN
    • ARCHITECTURE
    • ENGINEERING
    Hizmet alanları
    • ADANA – TÜRKİYE & EUROPE
    • OSMANİYE
    Adres
    RAUFBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. DOĞA PLAZA NO:12 K:4 D:20
    80010 Osmaniye
    Türkiye
    +90-3288020086 www.vpyapi.com
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