Velipaşaoğlu Mimarlık & Mühendislik firması; 2016 yılında kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir mimarlık anlayışıyla mühendislik, kentsel planlama, iç dekorasyon, restorasyon, rölöve, peyzaj düzenlemeleri, üç boyut görsel çalışmalarıyla birlikte bina animasyon ve maket çalışmalarını kendi tasarım felsefelerini ortaya çıkararak oluşturan bir firmadır. Yaratıcı fikirlerini farklı bakış açılarıyla geliştirip kurumsal alanda projeler ve mekanlar oluşturmayı hedeflemektedir. Firmanın ana temelini, fonksiyonel ve akılcı çözümleri estetikle harmanlayarak cesur tasarımlı mimari projeler oluşturmaktadır. Tasarım odaklı bir mimarlık ve mühendislik ofisi olmakla birlikte tek bir binadan büyük ölçekli planlama projelerinden, iç dekorasyondan anahtar teslimine kadar uzanan geniş bir yelpazede de mimari hizmetler sunmaktadır.