Yenkur A.Ş.

Yenkur, 1975'ten bu yana Izmir merkezli olarak ev mobilyası, ofis mobilyası ve proje alanlarında hizmet vermektedir. İki perakende mağaza ve 5.000 m2 kapalı alana sahip üretim/depo tesisi ile yüksek kalite mobilya üretimi ve dünyaca ünlü markaların satışını yapmaktadır. Hooker Furniture, Berhardt, Uttermost, Barcalounger, Calia Italia, Global Views gibi markaların ürünleri müşterinin ihtiyacına özel olarak getirilebilmektedir. Bunun dışında özel sabit mobilya ve hareketli mobilya üretilebilmektedir.

Izmir ve Türkiye'de bulunan birçok yerli ve çok uluslu firmanın ofis projesinde imzası bulunmaktadır. Özel üretim kabiliyeti ve yerli, yabancı bir çok tedarikçi bağlantısı sayesinde proje ihtiyaçlarına göre geniş bir ürün çeşitliliğiyle cevap verebilmekte.