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Yenkur A.Ş.
Mobilya & Aksesuarlar İzmir, Türkiye
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Projeler

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    • Yenkur - Sennder ITALIA Office custom made designs, Yenkur A.Ş. Yenkur A.Ş. Ticari alanlar Kontraplak
    Yenkur - Sennder ITALIA Office custom made designs, Yenkur A.Ş. Yenkur A.Ş. Ticari alanlar
    Yenkur - Sennder ITALIA Office custom made designs, Yenkur A.Ş. Yenkur A.Ş. Ticari alanlar
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    Yenkur - Sennder ITALIA Office custom made designs

    Yenkur, 1975'ten bu yana Izmir merkezli olarak ev mobilyası, ofis mobilyası ve proje alanlarında hizmet vermektedir. İki perakende mağaza ve 5.000 m2 kapalı alana sahip üretim/depo tesisi ile yüksek kalite mobilya üretimi ve dünyaca ünlü markaların satışını yapmaktadır. Hooker Furniture, Berhardt, Uttermost, Barcalounger, Calia Italia, Global Views gibi markaların ürünleri müşterinin ihtiyacına özel olarak getirilebilmektedir. Bunun dışında özel sabit mobilya ve hareketli mobilya üretilebilmektedir.

    Izmir ve Türkiye'de bulunan birçok yerli ve çok uluslu firmanın ofis projesinde imzası bulunmaktadır. Özel üretim kabiliyeti ve yerli, yabancı bir çok tedarikçi bağlantısı sayesinde proje ihtiyaçlarına göre geniş bir ürün çeşitliliğiyle cevap verebilmekte. 

    Hizmetler
    • mobilya üretim
    • ithal markalar
    • aksesuar
    • aydınlatma
    • proje
    • ofis
    • kurumsal proje
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    • accesories
    • lighting
    • project
    • custom made furniture
    • Büromöbel
    • Haus möbel
    • Zubehör
    • Beleuchtung
    • Projekt
    • Möbel nach Maß
    • Hepsini göster: 21 hizme
    Hizmet alanları
    • Ev mobilyası
    • Ofis mobilyası
    • Proje
    • Izmir
    • İzmir, Türkiye
    Adres
    Akcay caddesi, No 26
    35410 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-2322375898 www.yenkur.com
    Yasal mülkiyet

    YENKUR MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

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