SuleBilge InterıorDesıgn

Şule Bilge Bahçeşehir Üniversitesi iç mimarlık ve çevre

tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatında çeşitli firmalarda iç mimar olarak görev almıştır. Eğitimine devam etmek için Bahçeşehir Üniversitat Berlin kampüsüne geçiş yaparak bir çok projede tasarım ve fikirleriyle dahil olmuştur. Bir süre freelance çalışarak araştırma ve fikirleri üzerinde yoğunlaşarak tasarımlarını geliştirmeyi hedeflemiştir.

2018 de çalışmalarını ve hayallerini kurumsal hayatta uygulayabilmek için Çorum da SuleBilge InteriorDesign firmasını kurmuştur.

Kurumsal ofisinde iç mimarlık, tasarım, mobilya tasarımı, aydınlatma tasarımı konularında hizmet vermektedir.

Firmanın tasarım yaklaşımı; modernist, minimalist anlayışıyla kullanışlı tasarımlar ortaya çıkarmaktır.

‘We should attemp to bring nature, houses and human beings together in higher unity.’

L.M. Rohe