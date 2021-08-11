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SuleBilge InterıorDesıgn
İç Mimarlar Çorum, Çorum Merkez/Çorum, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Bilge Şehir Konutları, SuleBilge InterıorDesıgn SuleBilge InterıorDesıgn Ön avlu Tuğla Gri
    Bilge Şehir Konutları, SuleBilge InterıorDesıgn SuleBilge InterıorDesıgn Ön avlu Tuğla Gri
    Bilge Şehir Konutları, SuleBilge InterıorDesıgn SuleBilge InterıorDesıgn Minimalist Balkon, Veranda & Teras Ahşap Bej
    +3
    Bilge Şehir Konutları
    sulebilge interiordesign, SuleBilge InterıorDesıgn SuleBilge InterıorDesıgn Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    sulebilge interiordesign, SuleBilge InterıorDesıgn SuleBilge InterıorDesıgn Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    sulebilge interiordesign

    Şule Bilge Bahçeşehir Üniversitesi iç mimarlık ve çevre

    tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatında çeşitli firmalarda iç mimar olarak görev almıştır. Eğitimine devam etmek için Bahçeşehir Üniversitat Berlin kampüsüne geçiş yaparak bir çok projede tasarım ve fikirleriyle dahil olmuştur. Bir süre freelance çalışarak araştırma ve fikirleri üzerinde yoğunlaşarak tasarımlarını geliştirmeyi hedeflemiştir.

     2018 de çalışmalarını ve hayallerini kurumsal hayatta uygulayabilmek için Çorum da SuleBilge InteriorDesign firmasını kurmuştur.

     Kurumsal ofisinde iç mimarlık, tasarım, mobilya tasarımı, aydınlatma tasarımı konularında hizmet vermektedir.

     Firmanın tasarım yaklaşımı; modernist, minimalist anlayışıyla kullanışlı tasarımlar ortaya çıkarmaktır.

                                           ‘We should attemp to bring nature, houses and human beings together in higher unity.’

                                                                                                                                                 L.M. Rohe

    Hizmetler
    iç mimarlık, çevre tasarımı, ve peyzaj tasarımı
    Hizmet alanları
    • türkiye
    • Çorum
    • Çorum Merkez/Çorum
    • Türkiye
    Adres
    yeniyol mah. sel sok. 21/2 ÇORUM/merkez
    19200 Çorum, Çorum Merkez/Çorum, Türkiye
    Türkiye
    +90-5331420819 www.sulebilgeinteriordesign.com
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