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HEYDECO
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Etrafı kelebekler bastı !!, HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    Etrafı kelebekler bastı !!, HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    Etrafı kelebekler bastı !!, HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    +4
    Etrafı kelebekler bastı !!
    Duvar Dekorasyonunda Bir Tık Daha İleriye ..., HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    Duvar Dekorasyonunda Bir Tık Daha İleriye ..., HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    Duvar Dekorasyonunda Bir Tık Daha İleriye ..., HEYDECO HEYDECO İç Dekorasyon
    +13
    Duvar Dekorasyonunda Bir Tık Daha İleriye ...

    Merhabalar, Akalın ailesi olarak yepyeni bir dekorasyon sitesi ile karşınızdayız. 

    Yaklaşık 25 yıldır renklerle, çizgilerle, desenlerle yattık – kalktık , rüyalar gördük. Elimizden geldiğince çok çalıştık ve sizlere her zaman en iyi ürünleri , dünyanın en bilinen markalarını ve en kaliteli servisi sunduk.

    Sizler ise, bu emeklerimizi takdir ederek bizi piyasadaki en bilinen tedarikçilerden biri yaptınız ve her gün büyüyerek size hizmet vermemize olanak tanıdınız. İzlediğiniz hemen her TV dizisindeki duvar dekorasyon ürünlerinden , holdinglerin duvarlarına kadar pek çok alan bizim markalarımızla renklendi, renklenmeye devam ediyor ve uzun yıllar daha devam edecek. 

    heydeco ise www.akalindeco.com 'un devamı olarak , e-ticaretin hızla gelişmesi ve sizlerden gelen istekler üzerine kuruldu.Portföyümüzde bulunan tüm ürünleri tek çatı altında sizlere sunabilmek için stoklarımızdaki 3 binden fazla üründen en çok satılan ve en beğeni gören ürünleri seçtik, ayırdık ve size sunmaya çalıştık. Tabii ki, her yeni gelecek ürünümüzü heydeco aracılığı ile sizlerle paylaşacağız ve sürekli iletişim halinde olacağız.

    Lütfen sizlerde önerilerinizi, uyarılarınızı ve sizleri mutlu edebilirsek memnuniyetlerinizi bizlerle paylaşın..Gönlünüz sevgi, yaşam alanlarınız renk ile dolsun..

    Şebnem & Oğuz AKALIN

    Hizmetler
    Online satış
    Hizmet alanları
    • 3 boyutlu duvar kağıdı
    • duvar kaplamaları
    • dekor
    • ayna
    • ferforje ve metal
    • istanbul
    Adres
    MİMAR SİNAN CD NO 36 Ataşehir
    34758 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165400074 www.heydeco.com
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