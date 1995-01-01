1995 yılında Mutfak ve Banyo dolapları konusunda Kocaeli'nde marka olmak için adımlarını atmaya başlayan LİNEX, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi ve hizmet kalitesi prensipleri doğrultusunda, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar ışığında kendini sürekli yenileyerek büyümesine devam etmiş ve bugün Kocaeli ve çevresinde aranılan isim olma özelliğini kazanmıştır.