현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
LİNEX MUTFAK &amp; BANYO
Mutfak Üreticileri Kocaeli
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • 1995 yılında Mutfak ve Banyo dolapları konusunda Kocaeli'nde marka olmak için adımlarını atmaya başlayan LİNEX, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi ve hizmet kalitesi prensipleri doğrultusunda, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar ışığında kendini sürekli yenileyerek büyümesine devam etmiş ve bugün Kocaeli ve çevresinde aranılan isim olma özelliğini kazanmıştır.

    Hizmetler
    • Mutfak Dolabı
    • Banyo Dolabı
    • Portmanto
    • Vestiyer
    • Giyinme Odası
    • Ray Dolap
    • Özel Proje
    • Tasarım
    • Mimari Proje
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    KOCAELİ
    Adres
    Erenler Mah. Turan Güneş Cad. No : 155
    41100 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5323584931 www.linexmutfak.com

    Değerlendirmeler

    sibel akkuzu
    Mutfağımızı Linexe yaptırdık ilgi alaka ve tasarım sürecindeki destekleri için teşekkürler herkese tavsiye ediyorum
    6 ay önce
    Abdulkadir Yıldırımer
    Ablamın evi için mutfak yaptırmıştık çok memnunuz işçilik güzel Hamit Bey’e teşekkür ederim önerimizdir
    4 ay önce
    Civan Serhat ASLAN
    Işçilik, düzen ve çalışmaları çok güzel. Çok memnun kaldim. Kesinlikle tavsiye ederim..
    8 ay önce
    Tüm 15 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element