KARMİNA PERDE SİSTEMLERİ Yurt içi ve Yurt Dışı projelerde

Akustik Perde , Spor Salonu Ara Bölme Perdesi, Baffle Tavan Uygulamaları,Sahne Perdesi, Zip Perde Yangın Perdesi ve Motorlu Perde ekipmanları ve teknolojilerinin tedarikçisidir.

Şirketimiz; Kültür Merkezleri, Tiyatro Salonları, Opera, Kongre Merkezleri, Spor Salonları,Konferans Salonları, Oditoryum, Sinema Salonları ve Çok Amaçlı Salonlara profesyonel hizmet vermektedir.

Çalışmalarını resmi ve özel sektöre sunan KARMİNA PERDE projeden montaj aşamasına kadar, planlama ve sürekli sistem desteği ile tüm yeteneklerini müşterilerine anahtar teslim sunmaktadır.

Karmina Perde Ailesi sizlerle deneyim ve birikimini paylaşarak çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır.