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KARMİNA PERDE
Perde, Panjur & Jaluziler Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    KARMİNA PERDE SİSTEMLERİ  Yurt içi ve Yurt Dışı projelerde

    Akustik Perde , Spor Salonu Ara Bölme Perdesi, Baffle Tavan Uygulamaları,Sahne Perdesi, Zip Perde Yangın Perdesi ve Motorlu Perde ekipmanları ve teknolojilerinin tedarikçisidir.

    Şirketimiz; Kültür Merkezleri, Tiyatro Salonları, Opera, Kongre Merkezleri, Spor Salonları,Konferans Salonları, Oditoryum, Sinema Salonları ve Çok Amaçlı Salonlara profesyonel hizmet vermektedir.

    Çalışmalarını resmi ve özel sektöre sunan KARMİNA PERDE projeden montaj aşamasına kadar, planlama ve sürekli sistem desteği ile tüm  yeteneklerini müşterilerine anahtar teslim sunmaktadır.

    Karmina Perde Ailesi sizlerle deneyim ve birikimini paylaşarak çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır.

    Hizmetler
    • SAHNE PERDESİ
    • BAFFLE TAVAN SİSTEMLERİ
    • AKUSTİK STOR PERDE
    • SES EMİCİ PERDE
    • GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ PERDE
    • PROJEKSİYON PERDESİ
    • AKUSTİK PERDE
    • STOR PERDE
    • AHŞAP JALUZİ PERDE
    • SİNEMA PERDESİ
    • MOTORLU PERDE
    • KIŞ BAHÇESİ PERDESİ
    • ÇATI PERDESİ
    • AKUSTİK RAPORLAMA VE ANALİZ
    • TAVAN PERDESİ
    • MOTORLU TAVAN PERDESİ
    • ZİP PERDE
    • FON PERDE
    • DUVAR KAĞIDI
    • DÖŞEMELİK KUMAŞ
    • SPOR SALONU ARA BÖLME PERDESİ
    • YANGIN PERDESİ
    • DUMAN PERDESİ
    • CAM BALKON PERDESİ
    • HOTEL PERDELERİ
    • HASTANE PERDELERİ
    • OFİS PERDELERİ
    • DİKEY PERDE
    • EV DEKORASYON
    • Hepsini göster: 29 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul ve TÜRKİYE
    Adres
    Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık caddesi No : 34/A Bahçelievler
    34182 Istanbul
    Türkiye
    +90-5326155247 www.karminaperde.com

    Değerlendirmeler

    Ayshat Pokchiyeva
    Mükemmel
    7 ay önce
    Oya Bashelvaci
    Müşteriyle ilgileri çok güzel.Çeşit çok karar vermekte zorlanmıyorsunuz.Çok güzel fikir veriyorlar.İşlerini düzgün ve temiz yapıyorlar.Fiyatları makul ve hesaplı.Uzun zamandır evime perde yaptırmam gerekiyordu çok yerle görüştüm iyiki karmina perdeye gelmişim diyorum.Tavsiye ederim
    3 yıldan fazla önce
    Sevinç Kılıçalp
    Harika modeller, çok memnunum.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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