SELİNÖZ MİMARLIK

1998 yılında İstanbul’da kurulan firmamız iç mimarlık, projelendirme, uygulama ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup, yurt içinde ve yurt dışında sayısız cafe, restoran, mağaza, konsept mağaza, market, kasap, şarküteri, fırın ve inşaat projesine imza atmıştır. Selinöz Mimarlık olarak; Çalıştığımız her projede hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübemizle birleştirerek, müşterilerimizin istek ve önerileri doğrultusunda yapılmamış olanı yapmaya çalışıyoruz ve tüm bunları yaparken ” estetik + maliyet + zaman = müşteri memnuniyeti ” değişmeyen formülümüz…