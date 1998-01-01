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SELİNÖZ MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • KASAP İÇ MİMARİ, SELİNÖZ MİMARLIK SELİNÖZ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    KASAP İÇ MİMARİ, SELİNÖZ MİMARLIK SELİNÖZ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    KASAP İÇ MİMARİ, SELİNÖZ MİMARLIK SELİNÖZ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    +17
    KASAP İÇ MİMARİ

    1998 yılında İstanbul’da kurulan firmamız iç mimarlık, projelendirme, uygulama ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup, yurt içinde ve yurt dışında sayısız cafe, restoran, mağaza, konsept mağaza, market, kasap, şarküteri, fırın ve inşaat projesine imza atmıştır. Selinöz Mimarlık olarak; Çalıştığımız her projede hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübemizle birleştirerek, müşterilerimizin istek ve önerileri doğrultusunda yapılmamış olanı yapmaya çalışıyoruz ve tüm bunları yaparken ” estetik + maliyet + zaman = müşteri memnuniyeti ” değişmeyen formülümüz…

    Hizmet alanları
    YURT İÇİ YURT DIŞI
    Adres
    YENİMAHALLE MAHALLESİ KARAKOL SOKAK
    34142 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124513032 selinozmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    EBUBEKİR DÜZGÜN
    11 ay önce
    Haluk Demir
    yaklaşık 3 yıl önce
    Omer Mutlu
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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