SELİNÖZ MİMARLIK

1998 yılında İstanbul’da kurulan firmamız iç mimarlık, projelendirme, uygulama ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup, yurt içinde ve yurt dışında sayısız cafe, restoran, mağaza, konsept mağaza, market, kasap, şarküteri, fırın ve inşaat projesine imza atmıştır. Selinöz Mimarlık olarak; Çalıştığımız her projede hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübemizle birleştirerek, müşterilerimizin istek ve önerileri doğrultusunda yapılmamış olanı yapmaya çalışıyoruz ve tüm bunları yaparken ” estetik + maliyet + zaman = müşteri memnuniyeti ” değişmeyen formülümüz…
- Hizmet alanları
- YURT İÇİ YURT DIŞI
- Adres
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YENİMAHALLE MAHALLESİ KARAKOL SOKAK
34142 İstanbul
Türkiye
+90-2124513032 selinozmimarlik.com