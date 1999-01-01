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VİLLA DİZAYN PREFABRİK
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 32Projeler (32) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • 2+1 Prefabrik Ev 65 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Elektronik Ürünler Yönlendirilmiş Yonga Levha Kırmızı
    2+1 Prefabrik Ev 65 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Genç odası Gri
    2+1 Prefabrik Ev 65 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Siyah
    2+1 Prefabrik Ev 65 M²
    1+1 Prefabrik Ev 50 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK MutfakDepo & Kiler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    1+1 Prefabrik Ev 50 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Asyatik Oturma Odası Demir/Çelik Beyaz
    1+1 Prefabrik Ev 50 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK
    1+1 Prefabrik Ev 50 M²
    1+1 Prefabrik Ev 41 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK İskandinav Çalışma Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    1+1 Prefabrik Ev 41 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK BanyoLavabolar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    1+1 Prefabrik Ev 41 M², VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK İç Dekorasyon Yönlendirilmiş Yonga Levha Sarı
    1+1 Prefabrik Ev 41 M²
    2+1 Prefabrik Ev 65 M² 81.800 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Zen bahçesi Yönlendirilmiş Yonga Levha Turkuaz
    2+1 Prefabrik Ev 65 M² 81.800 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Rustik Duvar & Zemin Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    2+1 Prefabrik Ev 65 M² 81.800 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha
    2+1 Prefabrik Ev 65 M² 81.800 TL
    1+1 Prefabrik Ev 41 M² 56.200 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Pembe
    1+1 Prefabrik Ev 41 M² 56.200 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    1+1 Prefabrik Ev 41 M² 56.200 TL, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Endüstriyel Oturma Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Siyah
    1+1 Prefabrik Ev 41 M² 56.200 TL
    3+1 Dubleks Prefabrik Ev 134 M² 250.00, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Siyah
    3+1 Dubleks Prefabrik Ev 134 M² 250.00, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK
    3+1 Dubleks Prefabrik Ev 134 M² 250.00, VİLLA DİZAYN PREFABRİK VİLLA DİZAYN PREFABRİK Modern Banyo Yönlendirilmiş Yonga Levha
    3+1 Dubleks Prefabrik Ev 134 M² 250.00
    Hepsini göster: 32 proje

    Villa Dizayn | Prefabik Evler

    1999 yılında üç girişimcinin büyük hedeflerle yola çıkarak kurduğu Villa Yapı; üretimine ilk olarak prefabrike konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen Villa Yapı, zamanla üretim ağını genişleterek, çelik konstrüksiyon yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır. Firmamız; Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır. Villa Yapı, İstanbul Tuzla’daki 1500 m² showroomu ve Kocaeli Gebze’deki 20.000 m² fabrikasında 300’ü aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Kocaeli Gebze’deki üretim tesislerinde; Showroom Makine parkımız 7 adet Rollfrom makinesi 6 adet Apkant pres, 3 adet Giyotin makas, matkap tezgâhları ve çok amaçlı montaj tezgâh ekipmanından oluşmaktadır. Kaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek oluşturulan makine parkında, sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır. Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Üretimimizde kullanılan tüm metal aksam tamamen galvaniz olup paslanmazlık özelliğine sahiptir. Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, tamamen galvaniz profil ve kaynaksız yapı teknolojisi kullanılarak yapılır. Konteyner imalatında kullanılan malzemelerin tamamı galvaniz olup tek parça ve demonte olarak üretilmektedir. Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran, Azerbaycan, İngiltere, Libya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan dahil dünyanın bir çok ülkesinde varlığımızı sürdürmenin ve ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktayız.

    Hizmet alanları
    TÜM TÜRKİYE VE YURT DIŞI
    Adres
    Cumhuriyet Mh. Güney yanyol Cd. No:24 Gebze/Kocaeli
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5343929547 www.villadizayn.net
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