ülkü karadeniz orman ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi

Ülkü karadeniz orman ürünleri dış mekan da kullanılan bahçe mobilyalarının perakende ve toptan satışını gerçekleştirmektedir. Karadeniz park bahçe markası ile çıkmış olduğumuz yolda dkp sac kovadan veya paslanmaz sacdan çöp kovaları, kamelya, çocuk oyun parkı, çardak, oturma bankları, piknik masaları, salıncak oturağı, ahşap salıncak, çocul salıncağı, plastik salıncak vb. ürünlerin satışını online olarak karadenizparkbahce.com sitesinde gerçekleştirmektedir.

Ürün taleplerinde özel miktar veya yüksek miktarlarda güzel iskonto oranları uygulanmakta olup ürünlerimizin her zaman arkasında garantili bir biçimde durmaktayız.En uygun kargo ve nakliye imkanları ile ürünleri gönderebilir veya talep edilmesi haline Türkiyenin her yerine montaj desteği verebiliriz.