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ülkü karadeniz orman ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi
Bahçe Ürünleri Ankara
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    • Dış mekan çöp kovası, ülkü karadeniz orman ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi ülkü karadeniz orman ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi Endüstriyel Sergi Alanları Metal Siyah
    Dış mekan çöp kovası

    Ülkü karadeniz orman ürünleri dış mekan da kullanılan bahçe mobilyalarının perakende ve toptan satışını gerçekleştirmektedir. Karadeniz park bahçe markası ile çıkmış olduğumuz yolda dkp sac kovadan veya paslanmaz sacdan çöp kovaları, kamelya, çocuk oyun parkı, çardak, oturma bankları, piknik masaları, salıncak oturağı, ahşap salıncak, çocul salıncağı, plastik salıncak vb. ürünlerin satışını online olarak karadenizparkbahce.com sitesinde gerçekleştirmektedir. 

    Ürün taleplerinde özel miktar veya yüksek miktarlarda güzel iskonto oranları uygulanmakta olup ürünlerimizin her zaman arkasında garantili bir biçimde durmaktayız.En uygun kargo ve nakliye imkanları ile ürünleri gönderebilir veya talep edilmesi haline Türkiyenin her yerine montaj desteği verebiliriz.

    Hizmetler
    • bahçe mobilyaları
    • park mobilyaları
    • çöp kovaları
    • ankara
    Hizmet alanları
    • bahçe mobilyaları
    • park mobilyaları
    • çöp kovaları
    • ankara
    Adres
    saray mahallesi 53. sokak no:34 kahramankazan
    06980 Ankara
    Türkiye
    +90-3129995762 karadenizparkbahce.com
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