victoria inşaat .TAH.DEK

Gelişen teknoloji ile ahşabın kişiye ve kurumlara özel işlenip geliştirilebileceği hayali ile 1980 yılında Güney Kore’de çalışmalarına başlayan HIWOOD bugün mobilya bileşenleri sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. 38 yılı aşkın dünyanın en iyi polystyrene ürün üreten firmalarda lider olmuş bir firma olarak Amerika ve Avrupa kıtasında sağlamlık kalite ve hijyenik anlamında doğa dostu olmasıyla birlikte beğeni kazanmış lider firmalar arasında gösterilmektedir. Şimdi de 2018 yılında Victoria profil olarak HIWOOD markası olarak Türkiye Cumhuriyetinde de hizmet vermektedir. Lüks ve göz alıcı tasarımlarıyla kurulduğu ilk günden bu yana, etik değerimizden ve kalite prensiplerimizden ödün vermedik. O günden bu yana kalite, trend ve gelişim bizim hala ana hedefimiz. Kalite, ulaşılan değil, koşullara göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir. Süpürgelik sektöründe; güvenilir, düzenli ve kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile; gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretim kalitemizi yükseltmek, müşterilerimizin beklenti ve isteklerini tam olarak karşılamak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak, sektördeki yerimizin sürekliliğini sağlayarak için çalışıyoruz.