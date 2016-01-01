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SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ
Duvar Kağıdı & Boyamaları Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • BERCESTE VOL-1 KATALOGU, SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    BERCESTE VOL-1 KATALOGU, SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    BERCESTE VOL-1 KATALOGU, SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
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    BERCESTE VOL-1 KATALOGU

    Ankawall markamız duvar kağıtları sektörüne özgün fikirler, yaratıcı çözümler ve inovatif dokunuşlar katarak, sizlere keyifle yaşayabileceğiniz mekanlar oluşturmak için 2016 yılında Sey Grup tarafından kurulmuştur.

    Kuruluş amacımız doğrultusunda ürün ve hizmet üretmek için dünyadaki seçkin tedarikçiler ile çalışmakta ve bunları dünyadaki en yeni teknolojiler ile birleştirmekteyiz. Ürün ve üretim çeşitliliği sayesinde her zevke hitap edebilmeyi hedefleyerek, binlerce renk, desen ve dokuyu ürünlerimizde bir araya getiriyoruz. Bütün bu süreçleri insana, doğaya ve geleceğe saygıyı göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz. Bugün ve gelecekte sizlere daha estetik, daha yaşanabilir mekanlar sunmak için çalışıyoruz.

    Hizmetler
    • duvar kağıdı
    • duvar kağıdı modelleri
    • duvar kağıdı katalogları
    • inşaat
    • dekorasyon
    • yapı
    • ankawall
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    GERSAN SANAYİ SİTESİ 2308. SOKAK NO:57 YENİMAHALLE/ANKARA
    06930 Ankara
    Türkiye
    +90-3122574244 www.ankawall.com

    Değerlendirmeler

    Murat özkan
    İstikrarlı firma...
    8 ay önce
    Volkan Tan
    Kaliteli ürünler, düzgün ticaret. Tavsiye ederim.
    12 ay önce
    Nejat Erşahin
    Süper bir işyeri ilgi ve alaka süper
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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