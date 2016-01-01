SEY GRUP OTOMOTİV,KONFEKSİYON,İNŞAAT,MERMER,İÇ ve DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

Ankawall markamız duvar kağıtları sektörüne özgün fikirler, yaratıcı çözümler ve inovatif dokunuşlar katarak, sizlere keyifle yaşayabileceğiniz mekanlar oluşturmak için 2016 yılında Sey Grup tarafından kurulmuştur.

Kuruluş amacımız doğrultusunda ürün ve hizmet üretmek için dünyadaki seçkin tedarikçiler ile çalışmakta ve bunları dünyadaki en yeni teknolojiler ile birleştirmekteyiz. Ürün ve üretim çeşitliliği sayesinde her zevke hitap edebilmeyi hedefleyerek, binlerce renk, desen ve dokuyu ürünlerimizde bir araya getiriyoruz. Bütün bu süreçleri insana, doğaya ve geleceğe saygıyı göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz. Bugün ve gelecekte sizlere daha estetik, daha yaşanabilir mekanlar sunmak için çalışıyoruz.