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MB DESIGN
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • ATASEHIRDE DAIRE, MB DESIGN MB DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Beyaz
    ATASEHIRDE DAIRE, MB DESIGN MB DESIGN İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    ATASEHIRDE DAIRE, MB DESIGN MB DESIGN Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
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    ATASEHIRDE DAIRE

    : MELTEM  BASAL DESIGN  20 senelik  tecrübesini  islerine   yansıtabilen  sektördeki  her türlü  gelişme ve yeniliğe açık bakış açısı ile çözümler sunabilen  , tasarladığı mekanlardaki   estetik ve fonksiyon dengesine  önem veren  zamansız ve aynı anda  zamanı yakalayan mekan ve ürünler tasarlayan bir oluşum ve aynı zamanda hala öğrenmeye açık bir atölye mimarlık bürosudur.

    Hizmetler
    mimari tasarım.mobilya tasarımı
    Hizmet alanları
    özel sektör, kamu sektörü, ve istanbul
    Adres
    3423 Istanbul
    Türkiye
    +90-5332624043 WWW.MELTEMBASAL.COM
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