: MELTEM BASAL DESIGN 20 senelik tecrübesini islerine yansıtabilen sektördeki her türlü gelişme ve yeniliğe açık bakış açısı ile çözümler sunabilen , tasarladığı mekanlardaki estetik ve fonksiyon dengesine önem veren zamansız ve aynı anda zamanı yakalayan mekan ve ürünler tasarlayan bir oluşum ve aynı zamanda hala öğrenmeye açık bir atölye mimarlık bürosudur.