: MELTEM BASAL DESIGN 20 senelik tecrübesini islerine yansıtabilen sektördeki her türlü gelişme ve yeniliğe açık bakış açısı ile çözümler sunabilen , tasarladığı mekanlardaki estetik ve fonksiyon dengesine önem veren zamansız ve aynı anda zamanı yakalayan mekan ve ürünler tasarlayan bir oluşum ve aynı zamanda hala öğrenmeye açık bir atölye mimarlık bürosudur.
- Hizmetler
- mimari tasarım.mobilya tasarımı
- Hizmet alanları
- özel sektör, kamu sektörü, ve istanbul
- Adres
-
3423 Istanbul
Türkiye
+90-5332624043 WWW.MELTEMBASAL.COM