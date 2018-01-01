Theconceptdesign

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İç Mimarlar İstanbul
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    HAKKIMIZDA

    2018 Yılında Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuş İç Mimarlar tarafından kurulan İç Mimari Tasarım & Uygulama Stüdyosudur.

    Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda , aldığımız işleri mümkün olan en kısa süre de , işverenlerin aklında en ufak bir şüphe bırakmadan ve daha sonrasında problem yaşatmayacak şekilde teslim etmek , en önemli görevimiz olduğunun düşüncesinde ve bilincindeyiz.

    TASARIM YAKLAŞIMIMIZ

    Bütün projelerin kendi içerisinde anlattıkları duygular ve gerçekleri bulunmaktadır.Tasarım sürecinde her ne kadar da başta soyut düşünülüp daha sonrasında somut olarak hayata aktarılsa da , duygu ve gerçeklikler sayesinde Konsept kavramına ulaşmak ve bunu hayata dökmek, Kurum kimliğimizden de anlaşılacağı üzere misyonumuz olarak benimsedik.

    Bilgi

    Yeni kurulmuş bir kurum olmak ile birlikte, bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz doğrultusunda, siz değerli müşterilerimize 100% memnuniyet sunmaya çalışmaktayız. Bizi İnstagram adresimizden takip edebilirsiniz:) Çok yakında Web sitemiz de aktif hale gelmiş olacaktır.

    Hizmetler
    • İç mimari
    • mimari
    • 3d görselleştirme
    • render
    • Design
    • Konsept Proje
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Görselleştirme
    • Konsept proje çizimi ve uygulama
    Adres
    34660 İstanbul
    Türkiye
    +90-5314094369
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