K-CONCEPT MİMARLIK

Ülkemizin Global Vizyonunu göz önüne alarak kendisini başarı, kalite ve yaratıcılık ile harmanlamış, bu ilkeler ile hareket eden bir şirketiz.Her zaman yapılmayanı yapma , varolanı mükemmelleştirme özellikleriyle 30 yıla yakın deneyim ve bilgi birikimi ile sizlere hizmet veriyoruz.

'' ONLARIN HAYAL ETTİKLERİ , BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZDİR ''

İlkesi ile hareket eden K-Concept Mimarlık yılların tecrübesiyle yola çıkmış , büyük kuruluşların projelerinde iz bırakan bir şirkettir. Alanında yer etmiş Mimarları ve ustalamış kadromuz ile tüm projelerde detaylı ve çizgi üstü işler yapan bir mimari tasarım firmasıdır.Farklı ölçek ve kategorilerde iç mimari tasarım hizmeti veren, projelendirme ile anahtar teslim uygulama hizmeti de vermektedir. Yaratıcı ve dinamik bir kadroya sahip olan firmamız, bu kadrosu ile dünya trendlerini takip etmektedir.

Çeşitli alanlarda hizmet veren şirketimiz sizlere en iyiyi sunmak için ; çaliştığımız alanlarda en başarılı olma hedefi ile yola çıkmış olup, yenilikçi ve modern akımlarda öncü bir firmadır. Çağın gerektirdiklerini takip edip uygulayan , genç , dinamik , detaycı , iş olsun diye değil gerçekten birşeyler üretmeye ve tasarlamaya kendini adamış kadromuz ile hizmetinizdeyiz...