Vago Minds Ltd.

Vago Minds yerleşimi İstanbul’da bulunan, 2008 yılında kurulmuş bir Online Satış Mağazası’dır.

Amacımız sizlere heyecan ve renk getiren dekoratif ve şık aksesuarlar ile eşsiz ürünler sunmak.

Ürünlerimiz yaşam alanınıza anlam ve değer katan, her zaman kendini fark ettirecek ve tüm dikkatleri üzerine çekecektir.

Vago Minds ünlü İtalyan markası olan Antartidiee Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır. Antartidee; 1986 yılında Roberto Ferioli ve Mauro Montremini’nin fikriyle doğmuş olup, İtalya'da reçineden üretilen el yapımı kreasyonlar ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.