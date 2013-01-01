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Vago Minds Ltd.
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Masa, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Masa
    Ayna, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    Ayna, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Ayna, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Ayna
    Masa Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Masa Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Masa Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    +4
    Masa Saatleri
    Duvar Askıları, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Duvar Askıları, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Duvar Askıları, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    +4
    Duvar Askıları
    Aydınlatma, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Aydınlatma, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Aydınlatma, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    +3
    Aydınlatma
    Duvar Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Duvar Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    Duvar Saatleri, Vago Minds Ltd. Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
    +14
    Duvar Saatleri

    Vago Minds yerleşimi İstanbul’da bulunan, 2008 yılında kurulmuş bir Online Satış Mağazası’dır.

    Amacımız sizlere heyecan ve renk getiren dekoratif ve şık aksesuarlar ile eşsiz ürünler sunmak.

    Ürünlerimiz yaşam alanınıza anlam ve değer katan, her zaman kendini fark ettirecek ve tüm dikkatleri üzerine çekecektir.

    Vago Minds ünlü İtalyan markası olan Antartidiee Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır. Antartidee; 1986 yılında Roberto Ferioli ve Mauro Montremini’nin fikriyle doğmuş olup, İtalya'da reçineden üretilen el yapımı kreasyonlar ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

    Hizmetler
    • Tasarım Ürünleri
    • dekorasyon
    • tekstil
    • porselen
    Adres
    Bağdat Cad. No. 180/6 Akyapı Apt. İdealtepe – Maltepe
    34841 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163666016 www.vagominds.com
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