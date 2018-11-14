kocaeli nakliyat

KOCAELİ NAKLİYAT; EVDEN EVE NAKLİYAT SEKTÖRÜNDE, TECRÜBELİ ELEMAN KADROSUYLA ŞEHİR İÇİ EVDEN EVE NAKLİYAT, ŞEHİRLERARASI EVDEN EVE NAKLİYAT,EV VE İŞ YERİ DEPOLAMA, KOCAELİ DE EVDEN EVE TAŞIMACILIK HİZMETİ FAALİYETİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR. KURULUŞUNDAN BUGÜNE GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE; EV, BÜRO, OKUL, FABRİKA, FUAR, HASTANE GİBİ KURUM VE KURULUŞLARIN TAŞINMA HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.KOCAELİ EVDEN EVE NAKLİYAT,KOCAELİ NAKLİYAT,KOCAELİ UCUZ NAKLİYAT BİZİM İŞİMİZ!