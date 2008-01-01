Kadıköy Fotoğraf Merkezi olarak 2011 yılı Mayıs ayında

Gazeteci Ayşe Küçükkurt ve eşi Abdulkadir Çokgörmez tarafından kurulduk. Merkezde temel ve ileri fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra düğün hikâyesi fotoğrafçılığı, özel gün fotoğrafçılığı, toplantı- panel-etkinlik fotoğrafçılığı, ürün katalog çekimleri, mekan-showroom- fabrika çekimleri gibi hizmetler veriyoruz. Son olarak bünyemize katalog tasarımı ve basımı, web sitesi tasarımı ve yayını, sosyal medya takibi olmak üzere fotoğraf çekimi sonrası ihtiyaç duyulan alanları da katmış bulunuyoruz. Çekim hizmetlerimizde fotoğraf eğitimi almış, son teknoloji makine ve ekipmanlar kullanan kendi yetiştirdiğimiz personelimizle çalışıyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz.

Kurucumuz Ayşe Küçükkurt 2008 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda fotoğraf dersleri vererek sektöre yeni fotoğrafçılar kazandırıyor. Ayrıca Kadıköy Fotoğraf Günleri’ni yıllardır organize ederek fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunuyor. Kadıköy Fotoğraf Merkezi olarak bu etkinliği maddi manevi destekliyoruz. Kadıköy Fotoğraf Merkezi profesyonel hizmetlerinin yanı sıra amatör fotoğrafçılara destek olmak amaçlı fotoğraf sergileri düzenliyor, ücretsiz atölyeler gerçekleştiriyor ve usta fotoğrafçılar ile amatör fotoğrafçıları bir araya getiren söyleşiler-atölyeler tertip ediyor.

Sivil toplum örgütlerinin aktivitelerinde ücretsiz olarak görüntüleme hizmetleri vererek onlara destek oluyoruz. 2015 yılı Ocak ayından buyana kullanılmayan ajandaların ihtiyaç sahibi öğrencilere yönlendirilmesinde rol oynuyoruz.