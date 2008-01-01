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Kadıköy Fotoğraf Merkezi
Fotoğrafçılar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ürün Çekimi, Kadıköy Fotoğraf Merkezi Kadıköy Fotoğraf Merkezi
    Ürün Çekimi
    Düğün Hikayesi, Kadıköy Fotoğraf Merkezi Kadıköy Fotoğraf Merkezi
    Düğün Hikayesi
    Otel Çekimi, Kadıköy Fotoğraf Merkezi Kadıköy Fotoğraf Merkezi Klasik Sergi Alanları
    Otel Çekimi, Kadıköy Fotoğraf Merkezi Kadıköy Fotoğraf Merkezi Klasik Sergi Alanları
    Otel Çekimi, Kadıköy Fotoğraf Merkezi Kadıköy Fotoğraf Merkezi Klasik Sergi Alanları
    +2
    Otel Çekimi

    Kadıköy Fotoğraf Merkezi olarak 2011 yılı Mayıs ayında

    Gazeteci Ayşe Küçükkurt ve eşi Abdulkadir Çokgörmez tarafından kurulduk. Merkezde temel ve ileri fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra düğün hikâyesi fotoğrafçılığı, özel gün fotoğrafçılığı, toplantı- panel-etkinlik fotoğrafçılığı, ürün katalog çekimleri, mekan-showroom- fabrika çekimleri gibi hizmetler veriyoruz. Son olarak bünyemize katalog tasarımı ve basımı, web sitesi tasarımı ve yayını, sosyal medya takibi olmak üzere fotoğraf çekimi sonrası ihtiyaç duyulan alanları da katmış bulunuyoruz. Çekim hizmetlerimizde fotoğraf eğitimi almış, son teknoloji makine ve ekipmanlar kullanan kendi yetiştirdiğimiz personelimizle çalışıyoruz.

    Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz.

    Kurucumuz Ayşe Küçükkurt  2008 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda fotoğraf dersleri vererek sektöre yeni fotoğrafçılar kazandırıyor.  Ayrıca Kadıköy Fotoğraf Günleri’ni yıllardır organize ederek fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunuyor. Kadıköy Fotoğraf Merkezi olarak bu etkinliği maddi manevi destekliyoruz. Kadıköy Fotoğraf Merkezi profesyonel hizmetlerinin yanı sıra amatör fotoğrafçılara destek olmak amaçlı fotoğraf sergileri düzenliyor, ücretsiz atölyeler gerçekleştiriyor ve usta fotoğrafçılar ile amatör fotoğrafçıları bir araya getiren söyleşiler-atölyeler tertip ediyor.

    Sivil toplum örgütlerinin aktivitelerinde ücretsiz olarak görüntüleme hizmetleri vererek onlara destek oluyoruz. 2015 yılı Ocak ayından buyana kullanılmayan ajandaların ihtiyaç sahibi öğrencilere yönlendirilmesinde rol oynuyoruz.

    Hizmetler
    • Fotoğraf Eğitimi
    • Mekan Fotoğrafçısı
    • Otel Fotoğrafçısı
    • Ürün Çekimi
    • Yemek Fotoğrafçısı
    • Emlak Fotoğrafçısı
    • Etkinlik Fotoğrafçısı
    • Düğün Hikayesi
    • Bebek ve Doğum Fotoğrafçısı
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    türkiye
    Adres
    Ferhatpaşa Mh. 43. Sk No:4/1 Ataşehir
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164052262 www.kadikoyfotografmerkezi.com

    Değerlendirmeler

    saban kınık
    Otelimizin fotoğraf çekimlerini yaptırdık kadir bey eşi ayşe hanım gerçekten işlerinde profesyoneller ilgi ve alakalarından dolayı ayrıca çok teşekkür ederim
    9 ay önce
    Enis Dagistan
    Ayşe Hanım ile tanışıp iş yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk firmamızın ürünlerinin fotoğraflanması konusunda son derece profesyonel yaklaşımı ve ortaya cıkan işten memnunuz kesinlikle öneririz yeni işlerde tekrar çalışmak dileğiyle
    4 yıldan fazla önce
    İ. Cem EKŞİOĞLU
    İşini bilen, anlayışlı, Profesyonel ekip Mükemmel iş teslimi için teşekkür ederim
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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