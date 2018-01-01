ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ

Firmamız paslanmaz çelik ve bilumum metal dekoratif imalatların yanı sıra, ahşap, cam, fiber (CTP), akrilik, taş vb. malzemeleri de kullanarak proje bazında çözüm, tasarım ve imalatlar yapmaktadır. Firmamız teknik ofisi, atölyesi ve şantiye montajcıları ile yaklaşık 90 kişilik bir kadroya sahip olup, iş yoğunluğuna ve ihtiyaca göre artış gösterebilmektedir.
- Hizmetler
- tasarım, teknik çözüm, ve İmalat ve Montaj
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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34000 İstanbul
Türkiye
+90-5446525712 www.ozel-tasarim.com