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ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ
Genel İşyerleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • KATALOG, ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    KATALOG, ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    KATALOG, ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ ÖZEL YAPI METAL TASARIM MİMARLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ İç Dekorasyon
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    KATALOG

    Firmamız paslanmaz çelik ve bilumum metal dekoratif imalatların yanı sıra, ahşap, cam, fiber (CTP), akrilik, taş vb. malzemeleri de kullanarak  proje bazında çözüm, tasarım ve imalatlar yapmaktadır. Firmamız teknik ofisi, atölyesi ve şantiye montajcıları ile yaklaşık 90 kişilik bir kadroya sahip olup, iş yoğunluğuna ve ihtiyaca göre artış gösterebilmektedir.

    Hizmetler
    tasarım, teknik çözüm, ve İmalat ve Montaj
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5446525712 www.ozel-tasarim.com
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