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Masuma Design
İç Mimarlar Istanbul
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    Masuma Design dinamik, yenilikçi ve tecrübeli iç mimarlardan oluşan tasarım kadrosuyla konsept mekanlar tasarlamaktadır. Deneyimli ve alanında uzmanlaşmış uygulama ekibi ile kısa zamanda anahtar teslim projelere imza atmaktadır.

    Hizmetler
    • ofis tasarımı
    • konut tasarımı
    • restoran tasarımı
    • cafe tasarımı
    • otel tasarımı
    • beach tasarımı
    • fuar tasarımı
    • mağaza tasarımı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • tasarım
    • iç mimarlık
    • 3d çizim
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    bahçeşehir üniversitesi girişim ödülü
    Adres
    cihannuma mahallesi no:6
    34353 Istanbul
    Türkiye
    +90-5346838008 www.masumadesign.com
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