Masuma Design dinamik, yenilikçi ve tecrübeli iç mimarlardan oluşan tasarım kadrosuyla konsept mekanlar tasarlamaktadır. Deneyimli ve alanında uzmanlaşmış uygulama ekibi ile kısa zamanda anahtar teslim projelere imza atmaktadır.
- Hizmetler
- ofis tasarımı
- konut tasarımı
- restoran tasarımı
- cafe tasarımı
- otel tasarımı
- beach tasarımı
- fuar tasarımı
- mağaza tasarımı
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- tasarım
- iç mimarlık
- 3d çizim
- istanbul
- Şirket ödülleri
- bahçeşehir üniversitesi girişim ödülü
- Adres
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cihannuma mahallesi no:6
34353 Istanbul
Türkiye
+90-5346838008 www.masumadesign.com