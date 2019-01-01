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Mimfa İç Mimarlık
İç Mimarlar Konya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Ofis Tasarımı, Mimfa İç Mimarlık Mimfa İç Mimarlık Merdivenler Gümüş/Altın Ahşap rengi
    Ofis Tasarımı, Mimfa İç Mimarlık Mimfa İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Ofis Tasarımı, Mimfa İç Mimarlık Mimfa İç Mimarlık İç Dekorasyon
    +2
    Ofis Tasarımı

    Mimfa İç mimarlık olarak profesyonel bir ekibe sahibiz. İç mimari proje tasarım ve uygulama hizmetleri vermekteyiz. Kaliteli hizmet anlayışı ile mekanlarınıza değer katan projeler üretiyor, anahtar teslim projelerimiz ile hayal ettiğiniz mekanları hayata geçiriyor ve sizlere teslim ediyoruz.

    Hizmetler
    • İç Mimari Proje
    • İç mekan tasarımı
    • Çevre tasarımı
    • Tadilat
    • Uygulama
    • Anahtar teslim
    • cephe tasarımı
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık
    • Çevre tasarımı ve Konya
    Şirket ödülleri
    --
    Adres
    -
    42090 Konya
    Türkiye
    +90-5558861542 www.mimfamimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    --

    Değerlendirmeler

    Fatih Kıymet Fatih Kıymet
    Çok başarılı
    yaklaşık 3 yıl önce
    Proje tarihi: Ocak 2019
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