Mimfa İç mimarlık olarak profesyonel bir ekibe sahibiz. İç mimari proje tasarım ve uygulama hizmetleri vermekteyiz. Kaliteli hizmet anlayışı ile mekanlarınıza değer katan projeler üretiyor, anahtar teslim projelerimiz ile hayal ettiğiniz mekanları hayata geçiriyor ve sizlere teslim ediyoruz.
- Hizmetler
- İç Mimari Proje
- İç mekan tasarımı
- Çevre tasarımı
- Tadilat
- Uygulama
- Anahtar teslim
- cephe tasarımı
- Hizmet alanları
- İç mimarlık
- Çevre tasarımı ve Konya
- Şirket ödülleri
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- Adres
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42090 Konya
Türkiye
+90-5558861542 www.mimfamimarlik.com
Yasal mülkiyet
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