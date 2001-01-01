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POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ
İnşaat Malzemeleri Konya
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
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    • DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    +4
    DIŞ CEPHE KAPLAMA
    DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ İç Dekorasyon
    +2
    DIŞ CEPHE KAPLAMA
    MERDİVEN UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    MERDİVEN UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    MERDİVEN UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +2
    MERDİVEN UYGULAMASI
    SAUNA UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ SpaMobilyalar
    SAUNA UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ SpaMobilyalar
    SAUNA UYGULAMASI, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ SpaMobilyalar
    +3
    SAUNA UYGULAMASI
    GÖRGÜLÜ DELUXE DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    GÖRGÜLÜ DELUXE DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    GÖRGÜLÜ DELUXE DIŞ CEPHE KAPLAMA, POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    +3
    GÖRGÜLÜ DELUXE DIŞ CEPHE KAPLAMA

    1974 Yılında Ömer Polat tarafından temelleri atılan şirketimiz, 2001 yılında yoluna Polatoğlu Kereste Ltd. Şti. olarak devam etmiştir.

    Firmamız 40 yıldır ahşap lambiri üretmektedir. En büyük gayemiz üretim ve kalitedir. Müşterilerimizin hayallerinin üzerinde kaliteli ürün üretmek en büyük hedefimiz. Konya ahşap ürünleri denildiğinde il akla gelen firmalardanız. Bize duyulan güveni üretim ve kalitemize borçluyuz. Lambiri yanında İnşaatlarda kullanılan kalıpları, ihracatcı firmalar için ambalaj sandığı ve palet üretmekteyiz. 2003 yılında tüm üretim makinalarımız yeniledik. Polatoğlu Ahşap Ürünleri üretimin yanında geniş ürün yelpazesi ile büyük bir showrooma sahip. Variodor, Varioclick, Terraclick ve Smartclick gibi dünyada tanınmış markaların Konya, Karaman ve Aksaray bölge bayiliğini yapmaktadır. Satışını yapmakta olduğumuz ürünler; Kapı, Parke, Plywood, Masif Panel-OSB, Dekoratif Ürünlerin satışı yapılmaktadır. Zor bir sektörde bölgede ahşap ürünleri dendiği zaman ilk akla gelen firmaların içine girmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Polatoğlu Ahşap yılların verdiği tecrübesini geleceğe aktarmanın gayreti içersindedir.

    Hizmetler
    • Laminet Parke
    • Kapı
    • Ahşap Dış Cephe
    • Plywood
    • O.S.B.
    • Taban Tahtası
    • İnşaatlık Kereste
    • Bahçe Mobilyası
    • Dış Cephe Boyası
    • Ahşap Merdiven
    • Kamelya
    • Masif Panel
    • Suntalam&Mdflam
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    İnşaat ve Evler ve KONYA
    Adres
    8/A
    42100 Konya
    Türkiye
    +90-3322483133 polatogluahsap.com

    Değerlendirmeler

    amanjol muratbek
    4 ay önce
    İsmail Ata
    Alış veriş yapilabilecek kurumsal bir yapıya sahip, sunum yapan hanimefendi çok saygılı ve kibar birisi,ürünler kaliteli, çesitli ve hesaplı Laminant döşeme için uygun bir yer tavsiye ederim.
    11 ay önce
    Mehmet Zeki Önal
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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