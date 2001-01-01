POLATOĞLU AHŞAP ÜRÜNLERİ

1974 Yılında Ömer Polat tarafından temelleri atılan şirketimiz, 2001 yılında yoluna Polatoğlu Kereste Ltd. Şti. olarak devam etmiştir.

Firmamız 40 yıldır ahşap lambiri üretmektedir. En büyük gayemiz üretim ve kalitedir. Müşterilerimizin hayallerinin üzerinde kaliteli ürün üretmek en büyük hedefimiz. Konya ahşap ürünleri denildiğinde il akla gelen firmalardanız. Bize duyulan güveni üretim ve kalitemize borçluyuz. Lambiri yanında İnşaatlarda kullanılan kalıpları, ihracatcı firmalar için ambalaj sandığı ve palet üretmekteyiz. 2003 yılında tüm üretim makinalarımız yeniledik. Polatoğlu Ahşap Ürünleri üretimin yanında geniş ürün yelpazesi ile büyük bir showrooma sahip. Variodor, Varioclick, Terraclick ve Smartclick gibi dünyada tanınmış markaların Konya, Karaman ve Aksaray bölge bayiliğini yapmaktadır. Satışını yapmakta olduğumuz ürünler; Kapı, Parke, Plywood, Masif Panel-OSB, Dekoratif Ürünlerin satışı yapılmaktadır. Zor bir sektörde bölgede ahşap ürünleri dendiği zaman ilk akla gelen firmaların içine girmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Polatoğlu Ahşap yılların verdiği tecrübesini geleceğe aktarmanın gayreti içersindedir.