Studio Due, Y. Mimar Duygu Erol Taylan tarafından 2013 senesinde kurulmuştur. Mimari, İç mimari tasarım ve Marka danışmanlığı konusunda hizmet veren firmanın uzmanlığı; Otel, Restoran/Cafe, Mağaza, Ofis ve Numune Daireler üzerinedir.

Amaç; markayı ve kullanıcıları anlamak, ihtiyaçlar ve marka kimliği doğrultusunda en iyi iç mimari deneyimi ortaya çıkarmaktır.

Tamamlanmış projeleri arasında; Pisa Hotel, Jeep Experience Center, Ege Seramik Showroom, Medipol Yönetim Ofisi ve Tofaş Çalışma Alanı sayılabilir.