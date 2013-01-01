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STUDIO DUE
Tasarımcılar İstanbul
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Projeler

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    • JEEP EXPERIENCE CENTER, STUDIO DUE STUDIO DUE Ticari alanlar
    JEEP EXPERIENCE CENTER, STUDIO DUE STUDIO DUE Ticari alanlar
    JEEP EXPERIENCE CENTER, STUDIO DUE STUDIO DUE Ticari alanlar
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    JEEP EXPERIENCE CENTER

    Studio Due, Y. Mimar Duygu Erol Taylan tarafından 2013 senesinde kurulmuştur. Mimari, İç mimari tasarım ve Marka danışmanlığı konusunda hizmet veren firmanın uzmanlığı; Otel, Restoran/Cafe, Mağaza, Ofis ve Numune Daireler üzerinedir.

    Amaç; markayı ve kullanıcıları anlamak, ihtiyaçlar ve marka kimliği doğrultusunda en iyi iç mimari deneyimi ortaya çıkarmaktır.

    Tamamlanmış projeleri arasında; Pisa Hotel, Jeep Experience Center, Ege Seramik Showroom, Medipol Yönetim Ofisi ve Tofaş Çalışma Alanı sayılabilir.

    Hizmetler
    • İç mimari
    • Stil danışmanlığı
    • Mimari
    • Otel tasarımı
    • Mağaza tasarımı
    • Konut tasarımı
    • Örnek daire tasarımı
    • Ofis tasarımı
    • Restoran tasarımı
    • Kafe tasarımı
    • Lounge tasarımı
    • Bar tasarımı
    • Butik otel tasarımı
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    İç mimari ve İstanbul
    Adres
    Evliya Çelebi Cad. Sadi Konuralp sok. Nejat Eczacıbaşı 5b Beyoğlu İstanbul
    34430 İstanbul
    Türkiye
    +90-5525452550 www.studiodue.co
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