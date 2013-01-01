Studio Due, Y. Mimar Duygu Erol Taylan tarafından 2013 senesinde kurulmuştur. Mimari, İç mimari tasarım ve Marka danışmanlığı konusunda hizmet veren firmanın uzmanlığı; Otel, Restoran/Cafe, Mağaza, Ofis ve Numune Daireler üzerinedir.
Amaç; markayı ve kullanıcıları anlamak, ihtiyaçlar ve marka kimliği doğrultusunda en iyi iç mimari deneyimi ortaya çıkarmaktır.
Tamamlanmış projeleri arasında; Pisa Hotel, Jeep Experience Center, Ege Seramik Showroom, Medipol Yönetim Ofisi ve Tofaş Çalışma Alanı sayılabilir.
- Hizmetler
- İç mimari
- Stil danışmanlığı
- Mimari
- Otel tasarımı
- Mağaza tasarımı
- Konut tasarımı
- Örnek daire tasarımı
- Ofis tasarımı
- Restoran tasarımı
- Kafe tasarımı
- Lounge tasarımı
- Bar tasarımı
- Butik otel tasarımı
- Hepsini göster: 13 hizme
- Hizmet alanları
- İç mimari ve İstanbul
- Adres
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Evliya Çelebi Cad. Sadi Konuralp sok. Nejat Eczacıbaşı 5b Beyoğlu İstanbul
34430 İstanbul
Türkiye
+90-5525452550 www.studiodue.co