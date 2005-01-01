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KURGEN YAPI TASARIM
İç Mimarlar Izmir
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    • Firmamiz 2005 ten günümüze kadar olan süre zarfinda icmimari dekorasyon tadilat proje tasarim ve uygulama hizmeti vermektedir.

    Hizmetler
    icmimarlik hizmeti proje gorsel tasarim hizmeti Dekorasyon ve tadilat hizmeti cafe restaurant tasarimi uygulama hizmeti anahtar teslim tadilat Çati sistemleri Havuz proje çözümü Uygulama hazir mutfak banyo tadilati mobilya tasarimi yerlesim plani
    Hizmet alanları
    insaat dekoarasyon icmimarlik tasarim tadilat
    Adres
    545 sokak. no.55/57A
    35380 Izmir
    Türkiye
    +90-5324434945 www.kurgenyapitasarim.com
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