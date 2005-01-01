KURGEN YAPI TASARIM

Firmamiz 2005 ten günümüze kadar olan süre zarfinda icmimari dekorasyon tadilat proje tasarim ve uygulama hizmeti vermektedir.
- Hizmetler
- icmimarlik hizmeti proje gorsel tasarim hizmeti Dekorasyon ve tadilat hizmeti cafe restaurant tasarimi uygulama hizmeti anahtar teslim tadilat Çati sistemleri Havuz proje çözümü Uygulama hazir mutfak banyo tadilati mobilya tasarimi yerlesim plani
- Hizmet alanları
- insaat dekoarasyon icmimarlik tasarim tadilat
- Adres
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545 sokak. no.55/57A
35380 Izmir
Türkiye
+90-5324434945 www.kurgenyapitasarim.com