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İSTOÇ'DAYIZ Adres: 42 ADA NO:54 İSTOÇ TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR / İSTANBUL Firma Resmi Adı : AZF YAPI MALZEMELERİ Firma Sahibi : Fehmi Çay Telefon 1 : 02126090323 Telefon 2 : 05324042577 Telefon 3 : 05357188574 Fax : 02126090323 Vergi Dairesi: Güneşli Vergi No: 38069052104 Mail: siparis@dekoros.com Sipariş, Talep ve Sorularınız için mail atabilirsiniz.
- Hizmetler
- Duvar Kağıdı
- poster duvar kağıdı
- deri duvar kaplamaları
- lake süpürgelik üretimi
- plastik süpürgelik üretimi
- Lamine Parke
- Masif Parke
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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İstoç Ticaret Merkezi 42 ADA NO:54 BAĞCILAR
34219 İstanbul
Türkiye
+90-2126090323 www.dekoros.com