​Asma tavan çeşitleri nelerdir?

Eskiden herhangi bir ev dekore edilirken tavan üzerine pek düşünümezdi. Son yıllarda ise en popüler trendlerden biri farklı ve cazip modelleriyle asma tavanlar. Öyle ki dümdüz ve el değmemiş bir tavan için rahatlıkla demode…

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