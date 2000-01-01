4Duvar, Mutlu-Ekşi İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.' nin tescilli bir markasıdır.



Mutlu-Ekşi İnşaat 2002 yılında Ankara'da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana kaliteli ve garantili hizmet anlayışını amaç edinen Şirketimiz, 2006 Yılında 4Duvar markası ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri ithalatı ve satışı konusunda hizmet vermeye devam etmiştir.

4Duvar çıkış noktası, öncelikle projenin özüne saygı duymak, en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, takım ruhunu, dayanışmayı, karşılıklı sevgi, saygı ve güveni tüm şirket çalışanlarında güçlendirmek olmuştur.

Duvar Kağıdı gereksinimi duyulan tüm hizmetleri, şirketimiz bünyesinden temin etmenin ve dekorasyon konusunda kaliteli, uzmanlığa dayalı işler yapmanın, her yeni projeyi hayalden gerçeğe taşımanın kurumsal birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz.

Bugüne dek 'Devamlı Kalite' prensibinden hiç ödün vermeden gerçekleştirmiş olduğumuz projelerle ve uluslararası standartlardaki kalite anlayışını 2004 yılında TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite yönetim Belgesine sahip olmakla pekiştirdiğimize inanıyoruz.

Duvar kağıtlarımızın ve diğer dekorasyon ürünlerini bu site vasıtasıyla bir e-ticaret hizmeti olarak sunmaktan, sizlere en doğru biçimde ulaşmasını sağlamaktan ve sizlerin güvenini kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.