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4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
Duvar Kağıdı & Boyamaları Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (16)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
    Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
    Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
    +72
    Uygulamalar
    Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +70
    Uygulamalar 2
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Eklektik Çalışma Odası
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Ofis Alanları & Mağazalar
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Ofis Alanları & Mağazalar
    +3
    Duvar Kağıdı Uygulamaları

    4Duvar, Mutlu-Ekşi İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.' nin  tescilli bir markasıdır. 


      Mutlu-Ekşi İnşaat  2002 yılında Ankara'da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana kaliteli ve garantili hizmet anlayışını amaç edinen Şirketimiz, 2006 Yılında 4Duvar markası ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri ithalatı ve satışı konusunda hizmet vermeye devam etmiştir.

    4Duvar çıkış noktası, öncelikle projenin özüne saygı duymak, en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, takım ruhunu, dayanışmayı, karşılıklı sevgi, saygı ve güveni tüm şirket çalışanlarında güçlendirmek olmuştur.

    Duvar Kağıdı gereksinimi duyulan tüm hizmetleri, şirketimiz bünyesinden temin etmenin ve dekorasyon konusunda kaliteli, uzmanlığa dayalı işler yapmanın, her yeni projeyi hayalden gerçeğe taşımanın kurumsal birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz.

    Bugüne dek 'Devamlı Kalite' prensibinden hiç ödün vermeden gerçekleştirmiş olduğumuz projelerle ve uluslararası standartlardaki kalite anlayışını 2004 yılında TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite yönetim Belgesine sahip olmakla pekiştirdiğimize inanıyoruz.

    Duvar kağıtlarımızın ve diğer dekorasyon ürünlerini bu site vasıtasıyla bir e-ticaret hizmeti olarak sunmaktan, sizlere en doğru biçimde ulaşmasını sağlamaktan ve sizlerin güvenini kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

    Hizmetler
    • Duvar kağıdı satışı ve uygulaması
    • parke satışı ve uygulaması
    • iç mimar desteği
    • dekorasyon fikirleri
    Hizmet alanları
    • dekorasyon
    • daire dekorasyonu
    • Ofis Tadilat Dekorasyon
    • duvar kaplamaları
    • İthal Duvar kağıdı
    • Ankara
    Adres
    Taşdelen Caddesi No:10
    06360 Ankara
    Türkiye
    +90-3123489050 www.4duvar.com

    Değerlendirmeler

    Bülent Sarıoğlu
    Gönül rahatlığıyla güvenle alışveriş yapabileceğiniz kaliteli ve çok çeşitli ürün yelpazesi deneyimli ilğili personeliyle nezih bir mağaza
    5 ay önce
    AY MİMARLIK
    Proje işlerimde duvar kağıtlarımı 4 Duvar'dan alıyorum. Hem ürünleri güzel hem ilgililer. Teşekkür ederim herşey için
    5 ay önce
    Sumeyye Merve Acar
    Ürün yelpazesi ve kaliteli malzeme ile mimari çözümlerde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Firma yetkilileri de ilgili ve güler yüzlü bir şekilde hizmet vermekte.
    5 ay önce
    Tüm 16 değerlendirmelerini göster
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