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Cabahomedesign
İç Mimarlar Kayseri
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Projeler

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    • HK Evi, Cabahomedesign Cabahomedesign Modern Banyo Ahşap Beyaz
    HK Evi, Cabahomedesign Cabahomedesign Modern Banyo Ahşap Beyaz
    HK Evi, Cabahomedesign Cabahomedesign İç kapılar Ahşap Beyaz
    +5
    HK Evi

    CABAHOMEDESIGNCOMPANY   üretimini Kayseri’de gerçekleştirmektedir ve tüm Türkiye’ye ürünleriyle hizmet vermektedir.

    Cabahomedesign  uzun yıllardan beri ağaç ve mobilya sektörünün içerisinde faaliyet göstermektedir. Şuan yeni olarak,kullanılabilir masif mobilya üretimini dahil etmiştir.

    Cabahomedesign  markasıyla iç piyasada yerini almıştır. Akrilik Boyalı Mutfak ve Kapı sektöründe baydoor marka temsilciliğiyle öncü firmalardan biridir.Masif masa, sehpa üretiminde; Iroko, Ceviz, Kestane, Mazel, Teak ağaçlarından istenilen ölçülerde ürünler üretilmektedir. Ağaçların nem oranı ve kuruluk seviyesi dikkate alınarak titiz bir şekilde işlenmektedir.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • mimarlık
    • mutfak
    • kapı
    • banyo
    • masif masa
    • kütük masa
    • ceviz
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    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    Kayseri
    Adres
    Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı 243/B Melikgazi
    38060 Kayseri
    Türkiye
    +90-3525035252 www.instagram.com/cabahomedesign
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