CABAHOMEDESIGNCOMPANY üretimini Kayseri’de gerçekleştirmektedir ve tüm Türkiye’ye ürünleriyle hizmet vermektedir.
Cabahomedesign uzun yıllardan beri ağaç ve mobilya sektörünün içerisinde faaliyet göstermektedir. Şuan yeni olarak,kullanılabilir masif mobilya üretimini dahil etmiştir.
Cabahomedesign markasıyla iç piyasada yerini almıştır. Akrilik Boyalı Mutfak ve Kapı sektöründe baydoor marka temsilciliğiyle öncü firmalardan biridir.Masif masa, sehpa üretiminde; Iroko, Ceviz, Kestane, Mazel, Teak ağaçlarından istenilen ölçülerde ürünler üretilmektedir. Ağaçların nem oranı ve kuruluk seviyesi dikkate alınarak titiz bir şekilde işlenmektedir.
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- Hizmet alanları
- Kayseri
- Adres
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Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı 243/B Melikgazi
38060 Kayseri
Türkiye
+90-3525035252 www.instagram.com/cabahomedesign