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WALL INTERIOR DESIGN
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 22Projeler (22) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • C.D. Salon Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Oturma Odası
    C.D. Salon Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Oturma Odası
    C.D. Salon Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Oturma Odası
    +2
    C.D. Salon Projesi
    C.D. Banyo Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Banyo
    C.D. Banyo Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Banyo
    C.D. Banyo Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Banyo
    +1
    C.D. Banyo Projesi
    Mağaza Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
    Mağaza Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
    Mağaza Projesi, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
    +1
    Mağaza Projesi
    OTEL PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
    OTEL PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Banyo
    OTEL PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
    +1
    OTEL PROJESİ
    VİLLA PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    VİLLA PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Oturma Odası
    VİLLA PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Mutfak
    +3
    VİLLA PROJESİ
    KONUT PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
    KONUT PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Oturma Odası
    KONUT PROJESİ, WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
    +2
    KONUT PROJESİ
    Hepsini göster: 22 proje

    Tasarımı bütünüyle ele alan Wall Interior tasarım ofisi; konut , ticari alanlar, ofis, örnek daire gibi alanlarda iç mimari tasarım , planlama ve uygulama konularında hizmet sunar.

    Projelendirme hizmetimizin yanısıra , şantiye takibi ve anahtar teslim uygulama konularında da değerli kullanıcılarımıza destek sağlamaktayız.

    Başta İstanbul olmak üzere , İzmir , Eskişehir, Hatay , Ankara gibi Türkiye'nin birçok ilinde başarı ile tamamladığımız projelerimiz mevcuttur.

    Hizmetler
    • İÇ MİMARİ
    • MİMARİ
    • UYGULAMA
    • ŞANTİYE TAKİBİ
    • DANIŞMANLIK
    • PROJELENDİRME
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE
    Adres
    KÜÇÜKYALI MAHALLESİ
    34 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5300663606 www.wall-interior.com

    Değerlendirmeler

    WALL INTERIOR DESIGN WALL INTERIOR DESIGN
    İç mimari tasarım , görselleştirme ve uygulama
    yaklaşık 3 yıl önce
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