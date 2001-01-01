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Boydek inşaat yapı dekorasyon
İnşaat Şirketleri İzmir, Türkiye
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    Firmamız 2001 yıllından beri gelen tecrübe ve güçlü bir ekip ile hizmet vermektedir. Bu uzun süre zarfında bir çok başarıya imza atmıştır ve bu başarılarına devam edecektir. İlkemiz size verdiğimiz hizmetin kaliteli , güvenilir , uygun fiyat olmasıdır. Bizim için herşey’den önce müşterimizin memnuniyeti gelir. Boydek İnşaat yapı dekorasyon olarak Profesyonel ekibimizle birlikte yıllardır bize güvenen müşterilerimize hizmet vermekteyiz ve buna devam edeceğiz. Sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Hedefimiz yaptığımız işlerde sadece iyi değil en iyi olmaktır.

    BOYDEK İNŞAAT YAPI DEKORASYON

    Hizmetler
    • ev tadilatı
    • otel tadilatı
    • dekorasyon
    • inşaat firması
    • mutfak yenileme
    Hizmet alanları
    • ev ve iş yeri tadilat ve dekorasyon hizmeti
    • izmir
    • İzmir, Türkiye
    Adres
    1707/10 sok no 19 mevlana mahallesi bornova izmir
    35050 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5320573656 www.boydek.com.tr
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