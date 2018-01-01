Ahem Stone dekoratif taş, dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş kaplama, duvar paneli, ürünleri üretici firması olarak yıllardan gelen tecrübemiz ile en kaliteli ürünleri üretmek için çabalıyoruz. Üretimimiz olan dekoratif tuğla kaplama modelleri uygulama yapılan alanda rustik ve marjinal bir görünüm sağlamaktadır.

Ürünlerimiz tamamen sertifikalı ve TSE belgeli ürünlerdir. Standartlara uygun üretilen dekoratif kaplama ürünlerimiz sağlınız açısından kalite standratlarına uygun üretilmektedir. Ahem Stoene olarak tek gayemiz müşterilerimizin memnuniyeti olduğundan dolayı ürünlerimize kesinlikle sağlınıza zarar vericek kimyasal madde karıştırmayıp tamamen doğal maddelerden üretiliyor. Dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş panel, tuğla panel, ahşap panel, betpn panel, dış cephe tuğla kaplama, klinker tuğla, el yapımı tuğla modellerimizin fiyatları ve uygulama bilgisi için lütfen uzman ekibimiz ile iletişime geçiniz.