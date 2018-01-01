Ahem Stone dekoratif taş, dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş kaplama, duvar paneli, ürünleri üretici firması olarak yıllardan gelen tecrübemiz ile en kaliteli ürünleri üretmek için çabalıyoruz. Üretimimiz olan dekoratif tuğla kaplama modelleri uygulama yapılan alanda rustik ve marjinal bir görünüm sağlamaktadır.
Ürünlerimiz tamamen sertifikalı ve TSE belgeli ürünlerdir. Standartlara uygun üretilen dekoratif kaplama ürünlerimiz sağlınız açısından kalite standratlarına uygun üretilmektedir. Ahem Stoene olarak tek gayemiz müşterilerimizin memnuniyeti olduğundan dolayı ürünlerimize kesinlikle sağlınıza zarar vericek kimyasal madde karıştırmayıp tamamen doğal maddelerden üretiliyor. Dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş panel, tuğla panel, ahşap panel, betpn panel, dış cephe tuğla kaplama, klinker tuğla, el yapımı tuğla modellerimizin fiyatları ve uygulama bilgisi için lütfen uzman ekibimiz ile iletişime geçiniz.
- Hizmetler
- Dekoratif Tuğla
- Kültür Tuğlası
- Tuğla Kaplama
- Tuğla Panel
- Tuğla Duvar
- Kaplama Tuğla
- Duvar Dekorasyonu
- Tuğla Görünümlü Duvar Paneli
- Dekoratif Panel
- Dekoratif Tşa
- Antik Tuğla Kaplama
- Barok Tuğla
- Harman Tuğla
- Tuğla Dekorasyon
- Duvar Kaplama
- Dekoratif Duvar Kaplama
- Hepsini göster: 16 hizme
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- En İyi Dekoratif Tuğla Üretici Firması, İstanbul Dekoratif Tuğla Üretici Firması
- Adres
-
Battalgazi Mah. Mukaddes Cad. Söğüt Sok. No:23 / B Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2164988828 www.kulturtuglasi.net
Ahem Stone ® Kültür Tuğlası © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.Battalgazi Mah. Mukaddes Cad. Söğüt Sok. No:23 / BSultanbeyli / İstanbul / Türkiye