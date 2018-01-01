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Kültür Tuğlası
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Kültür Tuğlası, Kültür Tuğlası Kültür Tuğlası Akdeniz Kış Bahçesi Ahşap rengi
    Kültür Tuğlası, Kültür Tuğlası Kültür Tuğlası Akdeniz Duvar & Zemin Bej
    Kültür Tuğlası, Kültür Tuğlası Kültür Tuğlası Akdeniz Duvar & Zemin Kırmızı
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    Kültür Tuğlası

    Ahem Stone dekoratif taş, dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş kaplama, duvar paneli, ürünleri üretici firması olarak yıllardan gelen tecrübemiz ile en kaliteli ürünleri üretmek için çabalıyoruz. Üretimimiz olan dekoratif tuğla kaplama modelleri uygulama yapılan alanda rustik ve marjinal bir görünüm sağlamaktadır.

    Ürünlerimiz tamamen sertifikalı ve TSE belgeli ürünlerdir. Standartlara uygun üretilen dekoratif kaplama ürünlerimiz sağlınız açısından kalite standratlarına uygun üretilmektedir. Ahem Stoene olarak tek gayemiz müşterilerimizin memnuniyeti olduğundan dolayı ürünlerimize kesinlikle sağlınıza zarar vericek kimyasal madde karıştırmayıp tamamen doğal maddelerden üretiliyor. Dekoratif tuğla, kültür tuğlası, taş panel, tuğla panel, ahşap panel, betpn panel, dış cephe tuğla kaplama, klinker tuğla, el yapımı tuğla modellerimizin fiyatları ve uygulama bilgisi için lütfen uzman ekibimiz ile iletişime geçiniz.

    Hizmetler
    • Dekoratif Tuğla
    • Kültür Tuğlası
    • Tuğla Kaplama
    • Tuğla Panel
    • Tuğla Duvar
    • Kaplama Tuğla
    • Duvar Dekorasyonu
    • Tuğla Görünümlü Duvar Paneli
    • Dekoratif Panel
    • Dekoratif Tşa
    • Antik Tuğla Kaplama
    • Barok Tuğla
    • Harman Tuğla
    • Tuğla Dekorasyon
    • Duvar Kaplama
    • Dekoratif Duvar Kaplama
    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Şirket ödülleri
    En İyi Dekoratif Tuğla Üretici Firması, İstanbul Dekoratif Tuğla Üretici Firması
    Adres
    Battalgazi Mah. Mukaddes Cad. Söğüt Sok. No:23 / B Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164988828 www.kulturtuglasi.net
    Yasal mülkiyet

    Ahem Stone ® Kültür Tuğlası © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.Battalgazi Mah. Mukaddes Cad. Söğüt Sok. No:23 / BSultanbeyli / İstanbul / Türkiye

    Değerlendirmeler

    Ersin Çeçen
    Gerçek ten çok memnun kaldım ne yaptığını bilen insanlar tekrar dan çok teşekkür ederim
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ersin Çeçen
    2 yıldan fazla önce
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