Cici Evim ithal duvar kağıtları

CİCİ EVİM duvar kağıdı sektöründe müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutarak, müşterinin ihtiyaç ve isteklerine uygun çözümler geliştirerek, dürüst, şeffaf, üretici, sorumlu ve doğru hizmet anlayışını benimsemiştir.

Bugün hedefleri doğrultusunda; insani değerlerin önde olduğu, sıfır hata yönelimli, yüksek kaliteyle yeniliklere açık, marka bilincine sahip bir kuruluştur. Vizyonumuz; Müşteri ve çalışanına artı değer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla duvar kağıtları alanında ilk akla gelen ve tercih edilen bir firma olmaktır. Misyonumuz; Müşterilerimize bütün ürün ve hizmetleri, kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmaktır.