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Cici Evim ithal duvar kağıtları
Duvar Kağıdı & Boyamaları Istanbul
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Projeler

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    • Alta Moda italyan Duvar Kağıdı, Cici Evim ithal duvar kağıtları Cici Evim ithal duvar kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    Alta Moda italyan Duvar Kağıdı, Cici Evim ithal duvar kağıtları Cici Evim ithal duvar kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    Alta Moda italyan Duvar Kağıdı, Cici Evim ithal duvar kağıtları Cici Evim ithal duvar kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    +57
    Alta Moda italyan Duvar Kağıdı

    CİCİ EVİM duvar kağıdı sektöründe müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutarak, müşterinin ihtiyaç ve isteklerine uygun çözümler geliştirerek, dürüst, şeffaf, üretici, sorumlu ve doğru hizmet anlayışını benimsemiştir.

      Bugün hedefleri doğrultusunda; insani değerlerin önde olduğu, sıfır hata yönelimli, yüksek kaliteyle yeniliklere açık, marka bilincine sahip bir kuruluştur.   Vizyonumuz;   Müşteri ve çalışanına artı değer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla duvar kağıtları alanında ilk akla gelen ve tercih edilen bir firma olmaktır.   Misyonumuz;   Müşterilerimize bütün ürün ve hizmetleri, kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmaktır.

    Hizmetler
    duvar kağıdı ve gergi tavan sistemleri toptan perakende satış uygulama
    Hizmet alanları
    • iç dekorasyon
    • Duvar Kağıdı
    • İthal Duvar kağıdı
    • gergi tavan
    • borosel tavan
    • doğal taşlar
    • 3 boyutlu duvar kağıdı
    • istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Siyavuşpaşa caddesi Siyavuşpaşa Mahallesi no:23-c
    34100 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124427377 www.duvarkagidimodeli.com
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