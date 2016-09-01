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- Adres
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Sultan Orhan Mahallesi, 1105. Sk. No:10, 41400 Kocaeli
41400 Gebze
Türkiye
+90-5077030801 kocaeliguvennakliyat.com
Yasal mülkiyet
Kocaeli Güven Nakliyat kocaeli,gebze,çayırova,darıca,derince,izmit ve türkiyenin diğer bölgelerinde evdeneve ,nakliyat ,nakliye ,taşıma hizmeti vermektedir