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Kocaeli Güven Nakliyat
Nakliye şirketleri Gebze
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    Kocaeli Güven Nakliyat

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    Adres
    Sultan Orhan Mahallesi, 1105. Sk. No:10, 41400 Kocaeli
    41400 Gebze
    Türkiye
    +90-5077030801 kocaeliguvennakliyat.com
    Yasal mülkiyet

    Kocaeli Güven Nakliyat kocaeli,gebze,çayırova,darıca,derince,izmit ve türkiyenin diğer bölgelerinde evdeneve ,nakliyat ,nakliye ,taşıma hizmeti vermektedir

    Değerlendirmeler

    Güven Taşıma Güven Taşıma
    mükemmel firma taşıma olayını gayet profösyönelce gerçekleştiriyorlar
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2019
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