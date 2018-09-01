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EVİMSTİL
Online Mağazalar Bursa
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (22)
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Projeler

Yeni proje
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    • 2018 Döşemelik Kumaş Kreasyonu, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon Tekstil Rengarenk
    2018 Döşemelik Kumaş Kreasyonu, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon Tekstil Kahverengi
    2018 Döşemelik Kumaş Kreasyonu, EVİMSTİL EVİMSTİL
    2018 Döşemelik Kumaş Kreasyonu
    Geometrik Desenli Döşemelik Dekoratif Fon Perde Kumaşları, EVİMSTİL EVİMSTİL
    Geometrik Desenli Döşemelik Dekoratif Fon Perde Kumaşları, EVİMSTİL EVİMSTİL
    Geometrik Desenli Döşemelik Dekoratif Fon Perde Kumaşları, EVİMSTİL EVİMSTİL
    +3
    Geometrik Desenli Döşemelik Dekoratif Fon Perde Kumaşları
    Etnik Desenli Döşemelik ve Dekoratif Kumaş Serisi, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon Tekstil Rengarenk
    Etnik Desenli Döşemelik ve Dekoratif Kumaş Serisi, EVİMSTİL EVİMSTİL Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil Rengarenk
    Etnik Desenli Döşemelik ve Dekoratif Kumaş Serisi, EVİMSTİL EVİMSTİL Ev İçiTekstil Ürünleri Tekstil Rengarenk
    +40
    Etnik Desenli Döşemelik ve Dekoratif Kumaş Serisi
    Evimstil Çiçek Desenli Kumaş Ürün Tanıtım Videosu, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    Evimstil Çiçek Desenli Kumaş Ürün Tanıtım Videosu
    Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    +3
    Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar
    2015 Evimstil Çiçek Desenli Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    2015 Evimstil Çiçek Desenli Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    2015 Evimstil Çiçek Desenli Kumaşlar, EVİMSTİL EVİMSTİL İç Dekorasyon
    +12
    2015 Evimstil Çiçek Desenli Kumaşlar

    Merhabalar,

     www.evimstil.com olarak kaliteli döşemelik kumaş ve mobilya modellerimizi internet mağazamız aracılığıyla yurt içine satışını yapmaktayız. Ürünlerimizde toptan ve perakende satışlarımız vardır  Evimstil olarak müşteri memnuniyetine birinci derecede önem vermekteyiz.Hayalini kurduğunuz yepyeni koleksiyonlar ile ürünlerimizi otellerde, işyerlerinde, hastanelerde, okullarda, evlerde gönül rahatlığı içinde kullanabilirsiniz.Dekor ürünlerimizi mekan tasarımlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    www.evimstil.com online satış mağazamızdan 2 seneyi aşan bir süredir Türkiye'nin her yerine döşemelik kumaş ve mobilya satışı yapmaktayız . Bu süre zarfında şu ana kadar internet arama motorlarında veya yasal olarak  tarafımıza yapılan en ufak bir şikayet dahi bulunmamaktadır. 

    Satışını yaptığımız döşemelik kumaş türleri: Kadife Döşemelik Kumaşlar, Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar, Popart Döşemelik Kumaşlar, Kilim Desenli Kumaşlar, Çiçek Desenli Döşemelik Kumaşlar, Leke Tutmayan Kumaşlar, Goblen Döşemelik Kumaşlar, Keten Döşemelik Kumaşlar, Flok Döşemelik Kumaşlar, Avangard Döşemelik Kumaşlar, Klasik Döşemelik Kumaşlar

    Satışını yaptığımız mobilya türleri: Koltuk Takımları, Berjerler, Yatak Odası Takımları, Çocuk Odası Takımları, Salon Takımları, Özel Üretim Mobilyalar, Duvar Üniteleri, Josefinler, Oturma Odası Takımları

    Evimstil  olarak saygılarımızı sunar; huzur, sağlık, bolluk ve başarı içinde uzun yıllar dileriz.   

    Şirket Ünvanı: EVİMSTİL

    İletişim Hattı: 0224 211 21 88  Fax:0224 211 21 89

    Whatsapp:0 554 242 89 74      Mail: info@evimstil.com 

    Adres: Yeni Yalova Yolu Cad.Buttim İş Merkezi A.3.Blok Ofis No:30108(677) 

    Osmangazi/Bursa 

    Vergi Dairesi: ULUDAĞ Vergi No: 37919090020

    Hizmetler
    Toptan ve Perakende Döşemelik Kumaş Üretim ve Satışı
    Hizmet alanları
    • ev dekorasyonu
    • otel dekorasyonu
    • cafe dekorasyonu
    • Ahşap Mobilyalar
    • Döşemelik kumaş
    • kumaş
    • ev tasarım fikirler
    • mağaza dekorasyonu
    • Bursa
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Yeni Yalova Yolu Caddesi Buttim İş Merkezi E1 No:1303 Osmangazi Bursa
    16255 Bursa
    Türkiye
    +90-5542428974 www.evimstil.com
    Yasal mülkiyet

    Neslihan Pektaş

    Değerlendirmeler

    Yurdagül Hızarcıoğlu
    Üründen çok memmun kaldım teşekkür ederim kargo da çok iyiydi.son zamanlarda yaptığım en doğru alışveriş olduğuna karar verdiğim için size çok teşekkür ederim
    4 ay önce
    Özge Yıldırım
    Hızlı ve güvenli bir alışveriş oldu. İşletmesi carullah beye alakası için teşekkürler ..
    3 ay önce
    nilüfer öngüner
    Süper dikiş, süper işçilik. Kumaş tam da bahsedildiği gibi, gerçekten ellerinize sağlık Evimstil. Bence sizin kazancınız helal çok teşekkürler ediyorum.
    yaklaşık 1 ay önce
    Tüm 22 değerlendirmelerini göster
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