Merhabalar,

www.evimstil.com olarak kaliteli döşemelik kumaş ve mobilya modellerimizi internet mağazamız aracılığıyla yurt içine satışını yapmaktayız. Ürünlerimizde toptan ve perakende satışlarımız vardır Evimstil olarak müşteri memnuniyetine birinci derecede önem vermekteyiz.Hayalini kurduğunuz yepyeni koleksiyonlar ile ürünlerimizi otellerde, işyerlerinde, hastanelerde, okullarda, evlerde gönül rahatlığı içinde kullanabilirsiniz.Dekor ürünlerimizi mekan tasarımlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

www.evimstil.com online satış mağazamızdan 2 seneyi aşan bir süredir Türkiye'nin her yerine döşemelik kumaş ve mobilya satışı yapmaktayız . Bu süre zarfında şu ana kadar internet arama motorlarında veya yasal olarak tarafımıza yapılan en ufak bir şikayet dahi bulunmamaktadır.

Satışını yaptığımız döşemelik kumaş türleri: Kadife Döşemelik Kumaşlar, Tay Tüyü Döşemelik Kumaşlar, Popart Döşemelik Kumaşlar, Kilim Desenli Kumaşlar, Çiçek Desenli Döşemelik Kumaşlar, Leke Tutmayan Kumaşlar, Goblen Döşemelik Kumaşlar, Keten Döşemelik Kumaşlar, Flok Döşemelik Kumaşlar, Avangard Döşemelik Kumaşlar, Klasik Döşemelik Kumaşlar

Satışını yaptığımız mobilya türleri: Koltuk Takımları, Berjerler, Yatak Odası Takımları, Çocuk Odası Takımları, Salon Takımları, Özel Üretim Mobilyalar, Duvar Üniteleri, Josefinler, Oturma Odası Takımları

Evimstil olarak saygılarımızı sunar; huzur, sağlık, bolluk ve başarı içinde uzun yıllar dileriz.

Şirket Ünvanı: EVİMSTİL

İletişim Hattı: 0224 211 21 88 Fax:0224 211 21 89

Whatsapp:0 554 242 89 74 Mail: info@evimstil.com

Adres: Yeni Yalova Yolu Cad.Buttim İş Merkezi A.3.Blok Ofis No:30108(677)

Osmangazi/Bursa

Vergi Dairesi: ULUDAĞ Vergi No: 37919090020