EMİN PREFABRİK DOĞU

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Kendi evinizi yaptırmak istiyorsanız işe farklı yapı sistemlerini araştırarak başlayabilirsiniz. Gelişen yapı teknolojileri sayesinde artık betonarmeye alternatif birçok sistem kullanılıyor ve bu sistemlerin her biri daha yenilikç…
Bugünlerde tüm dünyada trend olan mimari bir akım var: Mini evler! Eskiden bir ev ne kadar büyükse o kadar konforlu, yaşanılabilir ve cazip görülürdü. Ama modern çağ ilerledikçe bu anlayış da değişiyor ve insanlar minimalist bir a…
Müstakil evler, sunduğu avantajlar bakımından birçok insanın hayalidir. Bulunduğu arsada bahçe içinde diğer konutlardan bağımsız yapılardır. Ev sahibi olmak isteyenler, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun yaşam tarzı ve bütçe unsurları…