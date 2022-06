ŞARK VİLLA YAPI

Şark Villa Yapı olarak misyonumuz müşterilerimize kendilerini ait hissedebilecekleri mekanlar yaratmaktır. Bu doğrultuda da en önemli verileri yine müşterilerimizden almaktayız. Müşterilerimizin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri gerek mekan, gerekse obje tasarımlarımızda çıkış noktalarımızı oluşturmaktadır.

3 boyutlu projelendirme ile sürprizlere meydan bırakmayan, doğru ve yerinde malzeme seçimi, bütçenin yönlendirilmesi, imalat projeleri, uygulama, kalite kontrol ve zamanında teslim, tüm bu süreçlerde organizasyonun öneminin ve halkalardan birindeki hatanın tüm projenin bütünlüğünü bozacağını düşünüyoruz. Tüm bu uğraşlar sonucunda her mekana özel, bir hikaye ortaya çıkıyor, kişiselleştiriyor ve esas sahiplerine teslim ediyoruz. Tavsiye edilmeyi önemsiyor, müşteri tercih ve ihtiyaçlarının belirlediği sınırlar arasındaki en optimum noktada, müşteri memnuniyeti odaklı uyguluyoruz. Modern İç ve dış Mimaride tasarım ve uygulamarı alanlarında, farklı ölçeklerde çalışmalar yapıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz. Şark Villa Yapı olarak dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilincinde, ince detaylara önem veriyoruz. Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Çalışma prensibimizle Şark Vill Yapı olarak, yıllardır tüm DOĞU ANADOLU ve KARADENİZ, bölgelerinde konut, ofis, mağaza, otel ve villa gibi mekanların iç ve dış mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.