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Garden Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Balikesir
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Pionel Sirius Yemek Masası, Garden Mobilya Garden Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Pionel Sirius Yemek Masası
    Polaris Yemek Masa, Garden Mobilya Garden Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Siyah
    Polaris Yemek Masa
    Pionel Mantar Sehpa, Garden Mobilya Garden Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Pionel Mantar Sehpa
    Pionel Altar Yemek Masası, Garden Mobilya Garden Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Pionel Altar Yemek Masası
    Kamelya ve Pergole, Garden Mobilya Garden Mobilya BahçeSera & Çardaklar
    Kamelya ve Pergole, Garden Mobilya Garden Mobilya Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    Kamelya ve Pergole, Garden Mobilya Garden Mobilya Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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    Kamelya ve Pergole
    Ahşap Mini Golf Sahası, Garden Mobilya Garden Mobilya BahçeMobilyalar
    Ahşap Mini Golf Sahası, Garden Mobilya Garden Mobilya BahçeMobilyalar
    Ahşap Mini Golf Sahası, Garden Mobilya Garden Mobilya BahçeMobilyalar
    +1
    Ahşap Mini Golf Sahası
    Hepsini göster: 8 proje

    Firmamız 1968 yılında Türkiye’nin kereste pazarı Balıkesir’in Dursunbey
    ilçesinde kurulmuştur. Özbal Orman Ürünleri olarak kereste üretimi ve imalatı yapan firmamız ahşap uygulama alanındaki deneyimi ile Bahçe Mobilya sektöründe Garden Mobilya olarak yerini almıştır.

    Hizmetler
    • Kamelya'dan Piknik masasına
    • Ahşap Ev'den Çocuk oyun grupları ve Palet sehpalara A'dan Z'ye ahşap ürünler
    Hizmet alanları
    Bahçe Mobilyaları ve BALIKESİR
    Adres
    10100 Balikesir
    Türkiye
    +90-8503027833 gardenmobilya.com
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