Firmamız 1968 yılında Türkiye’nin kereste pazarı Balıkesir’in Dursunbey
ilçesinde kurulmuştur. Özbal Orman Ürünleri olarak kereste üretimi ve imalatı yapan firmamız ahşap uygulama alanındaki deneyimi ile Bahçe Mobilya sektöründe Garden Mobilya olarak yerini almıştır.
- Hizmetler
- Kamelya'dan Piknik masasına
- Ahşap Ev'den Çocuk oyun grupları ve Palet sehpalara A'dan Z'ye ahşap ürünler
- Hizmet alanları
- Bahçe Mobilyaları ve BALIKESİR
- Adres
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10100 Balikesir
Türkiye
+90-8503027833 gardenmobilya.com